台灣台南有個「林百貨」，它是1932年的老樓注入文創新風采，成了新興的網紅打卡景點；而在對岸的廈門，則有一個「吉治百貨」，它同樣是1930年代的老樓，現在搖身一變成為文創小清新的必訪景點！這讓廈門本來就很精彩的鼓浪嶼、濱海大道、中國最美大學：廈門大學等之外，又有了更多值得探訪的地方，今天就讓幫主帶大家去晃晃。

要去吉治百貨，你會先穿過一段當地的Local市場：八市海鮮市場。這個市場從早到晚都擺攤，非常的熱鬧，你會看到最貼近當地生活的一面，雖然地面或許濕滑，可市場真的也是幫主到一個地方最愛造訪的地方了！

在市場中穿梭著，看著當地的特色物產，覺得很有意思，走到一個轉角赫然發現一棟老樓有著特別的味道。

這棟老樓的外立面掛著：阿吉仔吉治百貨，是的，這裡一樓是傳承三代的知名糕餅店：阿吉仔。

阿吉仔的前身是金飴益餅店，最早由阿吉仔三兄弟的爺爺創立。（作者提供）

阿吉仔的前身是金飴益餅店，最早由阿吉仔三兄弟的爺爺創立，招牌的馬蹄酥是所有廈門人都熟悉的味道，現在整個品牌重新設計後，以傳統的花磚作為包裝特色，就連現場的地磚也都是同款設計。

現在不只馬蹄酥，還衍生了鳳梨酥、太陽餅、肉鬆餅、老婆餅、芋泥酥、狀元餅……許多的產品，加上搭配了花磚造型的杯墊，不論造型或是口味都很受歡迎，這也是相當適合用來購買手信的地方。當然啦，這裡不是只有一樓，樓上更精彩！

五個樓面有著不同的內容，上樓去看看吧！

在二樓是「百分之百廈門」與「秘密花園」，這裡彷彿是一間時光博物館，展出的是許多的老物件、廈門特色的老字號、創意文物等等。

踩在花磚上瀏覽著舊時代的物件，真的會有時光一秒鐘穿越的感覺，昔日廈門的風華就此重現！（作者提供）

在這棟老樓中，踩在花磚上瀏覽著舊時代的物件，真的會有時光一秒鐘穿越的感覺，昔日廈門的風華就此重現！還記得前陣子幫主才介紹過台北大稻埕的復古店嗎，是不是有點類似的概念呢？復古主題真的永遠雋永，令人留念不已。

三樓的「時光書局」，讓書香也瀰漫在這環境之中，現場有許多的選書，如果有興趣，拿一本好書搭配咖啡或茶，這才是文青的日子啊～～

樓上還有花磚博物館。（作者提供）

樓上還有花磚博物館、吉治咖啡、烏龍茶室等等內容，環境與主題都是依舊圍繞著舊日時光，真的是很好拍！既然如此，我們也坐下來歇歇腿喝杯飲料吧！

找一個靠窗的位置，享受處於廈門舊日時光的片刻，現場的木質地桌椅非常的有味道，就在窗花的外面，樓下就是剛剛熱鬧的傳統市場，整個有鬧中取靜的感覺。

這夜市很有迪化夜市的感覺，各類型的雜貨與穿梭的人群，在這麼喧鬧的市場樓上，確有著復古特色店，絕對是「一扇窗兩個世界」的境界。

老式的皮質沙發，復古的行李箱、電視、電話，這個角落營造出的氣氛是不是很好拍？

幫主選擇坐在另外一個角落，同樣有味道的皮椅，牆上還有木刻物件、算盤、碗等等，當然啦，整棟樓房的地板都是特色的花磚。

點了飲料，靜靜的坐著發呆，看看窗外川流不息的人潮，雖然身在廈門，但這裡的氣氛很台灣，這些閩南的老物件、聽到的閩南話語，都讓人誤以為自己還在台灣的某個復古咖啡廳呢！

由於廈門距離台灣實在很近，不論是搭飛機或是利用小三通都非常的方便，加上在飲食習慣、氣候、語言等等，都與台灣差不多，景點方面有經典的鼓浪嶼、曾厝垵、永定土樓、南普陀寺、廈門大學等等，稱得上是前往大陸旅行的優選城市之一，有機會就來走走吧！（上海幫幫主/台北）