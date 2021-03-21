數位科技革命與社群媒體的創新，近幾年不斷的發展，速度之快令人顫慄、西方政治制度已愈來愈擔心無法因應，也憂心現代通訊技術被操控，破壞民主發展；民主的存在有其基本的規則制度，可是當人們使用新科技隱蔽方式，破壞這些民主規則時，也將漸漸腐蝕「真善美」的人性，使整個社會陷入危險之中。不可否認，社群媒體中「假新聞」亂相，已成為當今最大破壞民主、腐蝕人性的工具。

1980年之前，美國電視每天只有晚上30分鐘新聞節目，那時台灣亦復如是；而1980年代以後，新聞已變成滾動式報導，需透過增加評論與座談來支撐新聞報導，而新聞節目也由純粹提供公益服務時段，進入創造高收益賺錢階段；為了吸引觀眾，報導追求戲劇性，新聞報導更關注能吸金的消息，而不論新聞的正確性、來源可信度與對社會的影響性；正因如此，現今媒體最重視的是點閱率而不是內涵，例如「臉書」和「推特」這類社群媒體平台所以賺大錢，都是透過提供誘因，吸引喜愛煽動群眾、散佈謠言者，利用他們製造「假消息」，迎合喜好者點閱；由此引領議題，傳統媒體隨後跟隨，找點閱率高、爭議性強的議題來報導，因而引動風潮，造成社會談論焦點。

在1960年代，「煤氣燈效應」一詞是用來描述一種心理迫害；是指有心者試圖破壞對方的「現實感知」，先攻擊對方的精神穩定性，使其失去對現實真假的判別能力，需依賴有心者告訴他，等確認對方的現實感知被破壞後，有心者就進而操縱其行為；近20年來這種方法被用於政治上，在選舉時，參選者運用傳統文宣技巧，結合現代傳播新科技、行銷策略等隱蔽方式競選；參選者先說謊吹捧自己，遭媒體指責說謊時，會駁斥這些批評，且更進一步吹捧自己重申此謊言，並進一步指控這些批評媒體帶有偏見，如此持續操作，導致民眾現實感知被破壞，分不清事情的真假；此種「政治煤氣燈效應」手法不僅用於選舉時也用於當選後；美國川普前總統就是如此操弄議題，搶盡新聞焦點。

「政治煤氣燈效應」是政治人物破壞人民現實感知成功的關鍵手法，在此列出，期望民眾睜大眼睛，能不被蠱惑，喪失「現實感知」能力；此手法已被拆解成五個階段：(1)所斷言爭議之事，幾乎沒有事實依據，但卻極具爭議性，勢必引人注意；(2)會引用模糊或虛構的消息來源，並快速散播之；(3)沒有明確承諾消息來源，但隨即會保證，在未來某個時刻會披露更多相關的消息，吸引、提高媒體的興趣；(4)利用此挑起的爭議，伺機攻擊任何批評他操作此議題的異議者；(5)無論實情如何，都要宣稱自己在此爭端中獲勝。

以美國前總統川普為例，許多人已分不清楚事情的真假，只相信川普說的，一個社會充滿「假新聞」，而人民又無法分辨新聞真假是很危險的；政治訊息很重要，我們是要把重心放在政策制定和執行層面上，但訊息傳達的方式才是政治成功與否的關鍵；當政治敘述趨於虛構，而非事實，會對社會造成兩種極大的傷害，不僅動搖了民主概念，同時也使實際治理執行困難；我們應以為鑒，並及早規劃，防止「政治煤氣燈效應」在台灣生根，現在不做預防規劃，恐將後悔莫及。

真善美是人類文明，古老而常新的精神價值，柏拉圖把人的心靈劃分為理智、意志和情感三個部分；「真」是理智的對象，體現為科學活動；「善」是意志的對象，體現為道德活動；「美」是情感的對象，體現為藝術活動；而真善美三者也是不能截然分開的，它們之間有著極為緊密的聯繫，特別是科學活動體現的真，若沒有了，善與美也會不見，反之亦然，社會也就沒有價值觀。

綜上所述，科技不斷創新是時代的必然，科技創造的社群媒體工具，若影響到人類文明精神價值，那如何運用此工具，是需有所規範才是。先進國家對社會未來發展都有前瞻規劃，其規劃並不只限於自然科學研究，也包含社會因科技進步而改變的人文科學研究。例如，美國哈佛大學艾利森教授，早於2012年研究創造出「修昔底德陷阱」一個術語，提醒中、美兩強目前處於戰爭狀態進行中，雙方需要克制，避免爆發戰爭，這個警示報告，對世界和平免於戰爭是有貢獻的。若政府能支持一個人文科學結合自然科學的研究團隊，研究在科技創新進步下，維繫人類精神價值、社會進步，應有的科技法律建制，並定期召開研討會議，為立法建立共識；此應該就是，防止產生如「假新聞」等危害社會，最根本的解決方法。

(工商時報)