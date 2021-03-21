美中阿拉斯加高層會談劍拔弩張，兩強之間矛盾深重難解，即使仍將謀求必要的合作，但尖銳的戰略對抗已基本確立。台灣親美反中求獨人士為此興高采烈，看到中美對峙加劇，以為美國會更挺台灣，成為護衛台灣的堅強臂膀，殊不知福兮禍之所伏，在地基穩固的外觀之下，基石正在鬆動，甚至可能崩塌，台灣已進入最危險時刻。

民進黨執政一昧親美抗中

兩強不顧國際慣例與外交禮儀，都有回應國內政治需求的考量，但更重要的原因是彼此衝突已到不可化解的地步，中國仗恃實力增強，已從仰視世界改變為平視美國，要與美國平起平坐，絕不接受美國霸權之下型塑的國際秩序，更不接受美國的惡意攻擊與頤指氣使的施壓。美中強硬對抗的根本原因在於美中實力差距快速縮小，美國憂心而中國自信。

美國面對中國大陸強勢崛起，越來越焦慮與惶恐，不得不尋求強力遏制之道。中國強硬，顯示其衝破既有國際秩序與單強片面設定規則的羅網，雖遭致強烈反制但意志堅定，頑強不屈。大陸國家主席習近平在剛結束的大陸「兩會」上就說：「中國已經可以平視這個世界了」。

即使台灣不接受，但就大陸而言，兩岸問題不但是中國內部事務，更是美中爭鬥的核心要津，是兩強最重要接戰點。中國決心「平視美國」，美中衝突若不能管控，台海必然首當其衝。因此，國際危機組織去年將台海列為「政治安全情勢重大惡化地區」。相對優勢不斷流失而焦慮不安的美國，正與意志及鬥志都日益昂揚的中國直接對撞，未來最可能擦槍走火的地方就是台灣。在民進黨執政下一昧「親美抗中」的台灣，勢必成為雙方爭戰的焦點，若處置不當，恐將招來引火上身的禍害。

眼見美中高層對談，雙方脣槍舌戰，中方強硬到此地步，實出乎世人意料，我們除了看熱鬧之外，還必須理解中方為何惱怒若此，而他們理直氣壯的底蘊又何在？假如我們不能穿破迷障，從兩強日益升高的鬥爭中看清那殘酷卻又日益迫近的現實，仍舊執迷於已經改變的現實幻象中，仍然徘徊在倚仗美國的依賴路徑中，在錯誤的道路上一路走到黑，則在不幸禍害加身之時恐怕還不知發生什麼事。

美國總統拜登沿襲川普政府的政策，將中國視為激烈競爭的對手與民主的最大挑戰，不惜將其列為戰略敵國，加強版的印太政策力圖牽制中國地緣影響的擴張，多方設法壓制中國科技與經濟的成長，居高臨下要求中國遵守國際規則。這些牽制行動都不是美國單打獨鬥可以達成，而必須廣泛結合盟國共同用力，因此拜登政府近期馬不停蹄，從美日印澳的「四方安全對話」，到美日、美韓2＋2會議，以至於國防部長訪問印度，更宣布中國科技公司管制名單和制裁中國官員，這一系列的作為都在彰顯建構中國包圍網的企圖。美國之所以要糾合盟邦與中國打群架，一方面展現其戰略高招，另方面也反映美國力有未逮。

反中路線不要一路走到黑

問題不在於構想是否高明，而在於能否糾結眾國，聽從美國號令，共同抗中。這個包圍網的設想堪稱綿密，不僅從多組雙邊軍事同盟（美日、美韓、美澳）、四方安全對話機制、五眼情報聯盟，以及核心科技產業鏈管制聯盟等多路並進，形成對抗中國的多重聯盟；另外還將衝突與管制點聚焦於印太區域，從東海、台海、南海包圍，科技管制、疫苗產銷與稀土合作等方方面面齊頭並進。構想確實很美，問題是各國各有盤算，與美國利益不一，甚至顯有衝突，所以能否如願執行，大有疑問。

以美國目前財政困絀與資源貧乏的狀態，願意以及能夠投入多少資源與政策作為，盟國多不看好，且多與美國同床異夢，實際上的配合意願與實踐程度必定大大受限。何況中國正如中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會談後所說的「發展壯大不可擋」，而且幾乎每個國家都與中國經貿關係緊密，從歐盟到日本，誰不以本國利益為重？

情勢或許對台灣短期有利，但美國實力正在衰退，各國利益歧異，國際關係不以美國意志為轉移，非美國所能完全主導。台灣處在美中爭戰焦點，不應淪為美方棒打中國的「力量倍增器」，否則極可能戰火臨身，而又無絕對可恃靠山，最後將重蹈當年南越的覆亡命運。