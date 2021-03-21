總統蔡英文要求政府官員下鄉宣導政令，以釋民眾之疑；民進黨中常會隨即通過辦理「台灣政進步．向您報進度」施政說明會計畫，至少要辦300場。

反萊豬、珍愛藻礁、公投併大選及重啟核四等4大公投預計在8月28日進行。由於連署人數超過成案門檻甚多，可見民意的趨向十分明顯且強烈，給了執政的民進黨政府很大的壓力，因此身兼民進黨黨主席的蔡英文近日要求官員下鄉、走入基層，進行政策說明會。

儘管民進黨未直接說明下鄉是為了因應四大公投，不過，政策說明會的時間訂在4月中旬到7月中旬，與公投宣傳期和投票日相近，因此，外界普遍認定，這波官員下鄉目的就是在對抗4大公投。

執政者期望透過官員與民眾接觸，將政策闡述得更清楚，無可厚非，不過，若是寄望因此大幅改變民眾對相關公投的意向，則未必能夠輕易如願。

擅長大內宣的民進黨政府早已不斷放送相關政策的說明，民眾並不是不了解，所以才要去連署這公投；相反的，是因為知道政策毫無商量的餘地，才被迫透過公投來展現民意、並扭轉錯誤的政策。

如果政府官員只是奉命行事、到處重複民眾早已聽得耳朵都長繭的所謂政績、政令，對民眾來說，就像魔音穿腦，不僅沒效，還讓人厭煩。