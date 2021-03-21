蔡英文總統藉活動場合，私下會晤台中市長盧秀燕，兩人達成「中火燃氣取代燃煤」的共識。核四、藻礁公投尚未成案，已經迫使蔡總統必須與在野黨的地方首長對話，尋求最大公約數。

雖說能源不分藍綠，但台灣的能源政策，始終脫不了政治因素的干擾。民進黨在藻礁公投風起雲湧之後，赫然發現自己已站到環團的對立面，被過去的政治盟友批判；蔡英文的因應之道，是以核四議題反攻，凸顯國民黨內的立場歧異。

侯友宜與盧秀燕，成為民進黨重點分化的對象。民進黨以「核廢料」質問侯友宜的核四立場；以「核四遷台中」製造盧秀燕「反對核電」的印象，乍看之下，似乎蔡總統重新尋回議題主導權，實際上卻是在野黨逼迫民進黨讓步的大好時機。

舉例而言，侯友宜要的是「中央保證核廢料不會永久放在新北」，盧秀燕要的是「中火增加燃氣就要減少燃煤」，這些過去要不到的東西，現在都可以藉由公投的壓力，逼迫民進黨立下承諾。

而國民黨的重點，不僅在公投的勝負，更在學習與民間團體對話，建立國民黨與社會各個議題的連結。護藻礁公投，讓環團懷念起十年前，親赴反國光石化第一線的馬英九；現在江啟臣主席該思考的是，未來的台灣，又會懷念今年的國民黨什麼呢？