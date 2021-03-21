日前傳出大陸軍方因安全因素，禁止美國特斯拉汽車進入軍事設施區域，特斯拉大聲喊冤，這是美國開啟「冤冤相報」的後果，如果雙方不克制，未來只會更惡化。

上周外媒報導大陸軍方認為特斯拉車上安裝的攝影機存在安全隱患，因此禁止特斯拉汽車進入軍事設施區域。特斯拉老闆馬斯克強調自家汽車的清白，也稱「如果特斯拉使用汽車在大陸或其他任何地方從事間諜活動，我們將被關閉」。

大陸軍方的懷疑有沒有道理？其實是有道理。眾所皆知，特斯拉這種搭載自駕系統的車，需要有許多感測、攝影鏡頭，所有特斯拉車輛的資訊搜集後，都是傳到特斯拉公司的伺服器，特斯拉的自駕系統領先全球，正是因為有大量的數據供其學習。軍方擔心這些數據被美國官方取得，可能洩露其軍情、影響安全。

這種懷疑，其實就是「複製」美國官方對大陸企業的懷疑與指責。美國在全球圍堵大陸華為的電信設備、封鎖大陸生產的無人機、在美國國內要禁用大陸的社交軟體，用的理由其實就是大陸會取得相關數據，影響美國的國家安全。

華為對美國的懷疑，其反應與馬斯克類似：如果華為在產品內搞間諜，公司一定會倒。但是美國不信就是不信，即使美國這些懷疑從未出現過任何證據，甚至美國在「稜鏡門」中，已經是「全球認證」在全世界搞監聽的國家，連類似德國這種親密盟友的總理電話都要竊聽，但美國仍是不斷壓制華為。

這次大陸軍方禁止特斯拉車輛進入軍事設施區域，不論有沒有道理，看得出中美的信任持續崩潰中，從日前雙方在阿拉斯加的高層會談結果來看，情況完全未改善，未來這種「冤冤相報」的事件可能會越來越多，對全球而言實非福音。