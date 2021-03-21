2018年開始的中美貿易戰，讓大陸的華為、海思、中芯國際、中興通訊等公司成為美國首要打擊的對象，這也使得原本就受限於瓦森納協議所束縛的大陸，在5G通訊和半導體等相關產業的發展上更加被動；2019年日韓圍繞二次世界大戰受害者家屬賠償問題鬧得不歡而散，兩者也開啟一輪新的日韓貿易戰，日本對韓國半導體產業所需的原料如：用於黃光製程的光刻膠、用於蝕刻製程的氟化氫和用於印刷電路板上的聚醯亞胺進行出口管制，這也導致韓國的半導體產業大受打擊，短時間內，三星、SK海力士、LG等韓國半導體大廠不得不減量產能配置，甚至還讓美國介入說情，才勉強緩和兩國貿易上的危機。

2020年各國疫情大肆蔓延，以及各地的廠房遭遇祝融、地震和雪災等問題層出不窮，加上以上兩件大事的間接影響，讓台灣半導體產業瞬間成為鎂光燈下的焦點，半導體概念股一路走強，原本一直在14塊徘徊的聯電，股價飆升到50塊以上，而台積電的市值更是突破6000億美金，成為台灣人口中的護國神山，在台積電強勁的拉力下，其他下游廠商如：日月光、京元電、頎邦電等公司的股票也是來到歷史新高，疫情下的台灣，不但沒有受到太大的影響，反而年度的經濟GDP指數還呈現正成長，一時賺進世界熱錢的台灣，可謂風光無限。

看見台灣經濟的復甦與半導體產業的欣欣向榮，確實值得為此感到高興與自豪，但卻有另一層的反思，讓我不敢太樂觀，台灣的半導體產業在世界上固然有一定的不可取代性，但是台灣的經濟也是高度依賴半導體產業，2020年台灣半導體出口量占總出口量的比重已經占到近四成之多，若是加上涉及半導體產業相關的產品，估計這個總額會再上升不少，那麼問題來了，台灣的半導體真的強大到不受外國的制約了嗎？

很顯然不是，否則台積電不會因前美國總統川普一說要審查其智慧財產使用比例，藉以禁止出口關鍵晶片給華為時，他的股票在隔天就應聲跌落，和三星一樣，台積電最大的持股者，並不是本土的央企或是國有產業，而是美國華爾街的那些外資，所以台積電在政策的實行上，也就更容易受到美國的影響，台灣半導體製造和封測廠商所使用的生產設備，幾乎是使用美國、日本和德國所製造的機台，晶片最重要的技術，佔有整個半導體製造40-60%時間的光刻製程，其所使用最關鍵的光刻機，也掌握在荷蘭ASML的手上，日本掌握全球最頂尖的半導體材料技術，控制著整個供應鏈的上游，而美國和德國則擁有晶片設計不可或缺的EDA軟體技術，這些都是晶片生產最重要的必需品，但台灣現行還是使用他人製作的成品。

政治上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，美國在對付日本強勢崛起的半導體產業時，一張《廣場協定》的簽訂，就讓日本經濟泡沫化，就此退出半導體製造大國的地位，而美國在扶植台灣成為下一個半導體代工重鎮的同時，也把韓國的三星、SK海力士等公司給扶植起來，為什麼呢？因為分散風險原則，美國不能讓台灣的半導體強大到像日本這樣，最後反過來壟斷市場，抓住美國的咽喉，所以美國需要時不時來個下馬威。

就像聯電的晉華事件一樣，而台灣像聯電這樣的事件也是不在少數，不只是美國，其他國家也都有可能在特定的節骨眼上，和你分道揚鑣，所以台灣真的需要好好仔細想想，以古為鏡、鑒往知來，不要再犯下過去前人所犯下的錯，不斷強化自己的科研實力，才能明哲保身，靠山山倒、靠自己最牢靠。

(作者為北京大學軟件與微電子學院碩士、電子公司FPE實習工程師)