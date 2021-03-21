千呼萬喚始出來！在觀光業者殷殷期盼逾半年之後，台灣與帛琉的「旅遊泡泡」終於成行，甚至也確定從4月1日起出團，儘管團費較疫情前要高出很多，仍吸引民眾搶先報名。「旅遊泡泡」對業者來說雖然是正面的好消息，但緊閉的國門還是要開放，台灣是一個島國，還是必須要走出去。中央流行疫情指揮中心宣布第一批AZ疫苗將在22日開始為第一線醫護接種，而行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中也將帶頭施打，在疫苗開打後，政府有必要加速與其他國家研議推出旅遊通行證，早日恢復國際交流與互動。

新冠肺炎從去年2月起在全球造成重大疫情，有超過9成的國家實施嚴格的邊境管制，全球的國際旅客量急遽下滑，位於海嘯第一排的觀光產業受創最為嚴重，堪稱是史上最嚴重的危機，國際間的旅遊、商務活動已停擺超過1年，疫情儼然已改變世界的運作模式，但隨著疫苗問世，各國陸續開始施打疫苗，觀光產業似乎已經露出一絲曙光。

根據國際航空運輸協會(IATA)所公布的數據，在民國110年到108年間，全球航空的客運需求大於供給，而亞太地區的需求成長更高於全球平均；原本觀光產業的前景一片看好，但無情的新冠肺炎來勢洶洶，受到這一波的衝擊影響，去年全球運量和前年相比減少將近7成，運能則減少約6成，預計最快要到113年才會恢復疫情前的水準，不過若邊境未開放，這樣的預測都過於樂觀。

台灣因採取嚴格的邊境管制與防疫措施，防疫成績是受肯定的，觀光業者在去年第3季就喊出「旅遊泡泡」，當時各公協會及業者多次提出建言，期盼能夠與零確診的帛琉達成協議，筆者亦透過各種會議場合提出看法建議，儘管等了半年才成行，至少已經踏出第一步。在中央流行疫情指揮中心宣布正式啟動「台灣－帛琉安全旅遊圈推動施行計畫」後，業者都抱持著「蓄勢待發」的興奮心情；國人也都期待著旅遊泡泡的開啟可紓解疫情下的壓力，並期待有更多的旅遊泡泡可以讓大家有更多的選擇。

去年對觀光產業來說是史上最糟糕的一年，但由於台灣和帛琉都是疫情相對低的國家，兩國之間的「旅遊泡泡」採取「綠色通道」的方式，參加的民眾以團進團出，配合相關的防疫控管措施，進行難得的國與國之間的旅遊泡泡，如果進行順利，將有機會增加其他地區國家也採同樣的模式運作。現在的問題是受限於班機，能參與的人數有限，若國人想出國旅遊尚可採此方式．但其他的商務探親等活動目的呢？

現在各國已經在積極推動有旅行資格認證的「旅行護照」（travel pass)方式，結合旅客、航空公司、政府及疫苗檢測單位，建構一套方便又有效的旅行證件．我們期待政府能努力在後疫情時代，讓民眾能盡快在國際間自由行走，只靠一本護照，台灣人民是走不出去的．必須還要有國際認證可通用的旅行通行證明，而這張通行證也就是要有疫苗注射的健康證明書，並利用APP系統管理及認證，以進行出境、搭機及入境的檢驗。

現今台灣最大的問題是疫苗取得困難，國產疫苗也不知道什麼時候才可讓國人普遍注射，如何取得證明以及讓國際認可也都需要事前規畫準備．尤其是我們的邦交國又少，如何以外交關係建立更多的互通入出境是一大難題。建議政府在實務上，可以考慮用國際航空運輸協會（IATA）的Travel pass機制，華航及長榮航空都是會員，結合其Dimatic（航空資料庫）即可取得認證，此方法應是可行的。

儘管嚴格控管邊境可有效防疫，但隨著疫情緩和，政府下一步必須思考鬆綁邊境後要採取的手段與策略，當其他國家都在研議發行「旅行通行證」時，台灣也要盡早做好準備了。（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）