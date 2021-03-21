眾所矚目的美中高層對話於18及19兩日在美國阿拉斯加州安克拉治市舉行，此為拜登政府上任後雙方首次的外交高層會議，雙方就雙邊和諸多國際、區域安全議題進行對話，也談到了台灣問題，對於未來美中台關係的發展具有重要的意義。

此次會談最為外界所關注的是雙方在一開始就劍拔弩張相互指責，《華盛頓郵報》形容說，這是拜登政府首次領教到中國政府的「戰狼外交」。之所以如此，有幾項原因。

首先，美國在會前已做了一連串舉措，讓雙方會談的氣氛不佳，包括先行舉行「四方安全對話」領袖會議及美日「2+2」安保會談，都將中國描述成區域安全的主要威脅；在會議前夕又對《香港國安法》實施的相關中國及香港官員進行制裁，都讓中方覺得美國態度並不友善。

其次，美國將此次會談定位為就雙方的基本原則、外交理念及彼此關切的重大議題交換意見，則雙方當然是有備而來，就自己的基本原則及重大政策立場進行說明與辯護，雙方有歧見的開場應屬必然。

第三，美方在會議一開始國務卿布林肯的致詞，就批評中國關於新疆、香港、台灣、網攻及經濟威迫等議題，觸及了中國領土與主權的敏感神經，中方代表自然要在會中強烈反擊。

儘管外界一開始非常關注雙方的針鋒相對，但是與會的美國官員透露，其實雙方在接下來的幾輪閉門會議中，還是做了相當實質嚴肅的討論，氣氛也較為平和，而且議題非常廣泛，除了上述的敏感議題外，還包括氣候變化、伊朗、阿富汗、朝鮮半島及緬甸等國際問題，也包括美中的經貿、軍事、執法、人文、衛生、網路安全等雙邊議題，甚至還討論在疫情緩和時如何逐步恢復美中人員的正常往來。

美方官員對於此次會談也不是全然負面看待。布林肯在會後的記者會說，此次會議美方設定的目的「一是向中國表達對其許多行為的嚴正擔憂，二是向中國清楚表明拜登政府的政策、優先事項及世界觀。」而他認為目的均已達到。

關於氣候變遷等在會中討論的國際議題，他甚至認為雙方有利益的交集。國家安全顧問蘇利文對於會議的看法是「我們帶著清晰頭腦與會，也帶著清晰頭腦出來，我們將回到華府，評估目前所在的位置。」言下之意是雙方會有爭議早在期望之中，對於中方的說法也不完全採納，將進一步的評估雙方關係。

中方對於此次會議亦有正面的看待，與會的中共主管外交事務的政治局委員楊潔篪認為，此次會談雖然雙方存在分歧，但對於增進相互了解有幫助，起碼中方是藉此會議強烈地向美方陳述己方的立場。值得注意的是，中方仍藉由此一場合向美方強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，沒有妥協退讓餘地，並警告美方「不要試圖突破中方底線，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定」。意思是儘管美方在會議中就大陸對台灣壓制的作為提出關切，但是如果美國越過大陸所能容忍的底線，大陸仍將對台灣採取進一步的遏制作為，甚至影響美中關係亦在所不惜。

此次會議對於中美關係發展仍具有重要的意義，雙方皆藉由此一機會提出對外原則及重要議題的看法，雖不能說服對方，但至少了解彼此的政策底線，有些議題甚至還有利益交集，雙方未來仍將持續競合並存的關係，台灣也應繼續關注美中關於台海議題的看法。（作者為淡江大學國際事務學院院長）