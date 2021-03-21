陸委會主委邱太三上任後力圖打開兩岸僵局，先是在交接典禮時說希望兩岸春暖花開，繼而於本月18日宣布，大陸人士即日起可向移民署申請來台從事商務履約或跨國企業內部調動，陸委會也將評估恢復陸方人道探視等人員往來以及調整其他後續境管措施。

邱太三也重提「1992年兩岸兩會達成共同認知與諒解的歷史事實」，強調兩岸應思考「建設性的模糊」，尋找最大公約數。邱太三並向大陸提出三大呼籲，包括充分理解兩岸制度及價值觀差異；相互尊重，務實對話解決問題；為開展交流作出相對的努力。

陸委會此番直接面對兩岸僵局，提出解方。表面看來是向對岸遞出橄欖枝，展現了十足的誠意。但是大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日表示，九二共識是兩岸關係和平發展的定海神針，如果以所謂「建設性的模糊」否認兩岸同屬一個中國，那只能證明民進黨繼續打算玩弄文字遊戲，根本沒有改善兩岸關係的誠意。

其實民進黨政府確實有改善兩岸關係的誠意，因為即使民進黨操弄「仇中反中」情緒，讓台灣人民覺得兩岸陷入僵局完全是大陸的惡行，但是兩岸無對話，畢竟不是正面之事，更可說是民進黨政府施政的一大敗筆。可惜的是，民進黨政府想要改善兩岸關係的誠意，是建立在自己的一廂情願之中，想要避開九二共識讓兩岸直接對話。此一念想根本無法發生作用。

邱太三其實並不想玩文字遊戲，也知道玩文字遊戲無效，只是在民進黨政府無法承認九二共識的情形下，不得不以賭徒心態，姑且一試。

邱太三解釋「建設性模糊」一詞是美國前國務卿季辛吉所提出，主要是認為在談判中，雙方對於敏感、爭議不下的議題，能夠有模糊的字眼，以滿足雙方的基本需求、立場，讓談判順利進行。可是此一模式根本無法適用於兩岸之間。因為如果避開敏感又有爭議的議題，兩岸之間根本沒有其他議題值得商談。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在與美國國務卿布林肯會談後表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地。美方也重申在台灣問題上堅持一個中國政策。由此觀之，兩岸之間的議題極為清晰，完全沒有模糊的空間。

拜登批評習近平「骨子裡沒有民主」，民進黨則是「骨子裡沒有中國」。因此蔡總統才會在就職演說中否認九二共識，也使兩岸之間產生了嚴重的心結。如果此一心結不能解開，再多的橄欖枝也只是徒具形式的空話。

邱太三自作聰明，企圖用「建設性模糊」取代九二共識，而與大陸重啟對話。但是，建設性模糊無法解開兩岸在九二共識上的心結，在此情形下，北京會同意兩岸重啟對話嗎？

（作者為自由撰稿人）