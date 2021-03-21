即將在8月28日進行的4大公投中，有2個與電力配置有有關，一旦護藻礁和重啟核四公投均過關，勢必改變民進黨政府的電力和能源政策，也將牽動不少巨額投資和龐大的利益，非同小可，因此蔡總統近日積極應對。

除了要求官員下鄉進行政策說明、為2025非核家園辯護，試圖說服民眾不要支持護藻礁與重啟核四的公投外，蔡英文更化身為「蔡老師」，在臉書上開闢「能源小教室」，連續發文闡述絕不重啟核四的理由。蔡英文在極短的時間密集發文，還不斷要求分享，看來她是真的心急了。

另一方面，蔡英文急著四處尋找可以更快派上用場的天然氣接收站，以擴大發電比，順利達到「2025非核家園」天然氣發電占比的目標。日前蔡英文向台中市長盧秀燕提到，希望在台中火力發電廠增加燃氣機。中火是全球最大的燃煤發電廠，身為燃煤空汙的「苦主」，盧秀燕對蔡英文的提議當然沒有反對的理由，關鍵在於燃氣換燃煤的前提是承諾燃煤機組退場。

但是據傳有意競逐2022台中市長的立法院副院長蔡其昌，之前率領中彰縣市8立委提出「中火燃煤機組除役不拆除」主決議，主張10部燃煤機組在2035年前全部除役，但燃煤機組卻必須掛在那裡不拆除。蔡政府執政以來，昨是今非、今非昨是，不知說了多少謊言，民眾實在很難信任這個政府。如果容許中火在增氣後仍留著燃煤機組，豈不表示燃煤隨時有可能上場，這不是在玩弄台中市民嗎？

天然氣發電並非零碳排，而是大約為燃煤的56％左右，就目前「非碳家園」的國際趨勢來說，燃氣發電的比例也不宜過高；更何況台灣天然氣99％進口，蔡政府卻要在4年後的2025年一口氣將燃氣比例提高到50％，如此大膽甚至可說是魯莽的發電配置，世所罕見，外界的疑慮非常高。

事實上，自蔡政府橫柴入灶、硬是要在2025年達到非核家園的目標以來，各種反對、抗爭從未斷過。除了即將進行公投的珍愛藻礁反大潭三接外，因為反內陸風電工程，雲林台西鄉五港村成立了「反風車自救會」，近日持續和風電業者爆發嚴重衝突，儘管在警方強力戒護下，抗爭群眾退到了外圍，但誓言將搭帳棚長期抗爭。

為了提高綠電比例，蔡政府鼓勵全台種電，連彰化國寶級濕地都不放過。光電業者預定在彰化海濱投資10多座光電場，包括環保團體在10年前聯手擋下國光石化開發案所在的彰化大城鄉芳苑地區海岸1萬多公頃的珍貴潮間帶濕地，這引發環團的驚恐與憤怒，要求蔡政府協調光電業者另覓他址；更別提，當蔡英文和台塑集團總裁談定，將麥寮發電廠由燃煤改為天然氣的消息傳出後，立刻引發當地民眾的強力反彈。

各環保團體和相關地方政府都強調，並不反對綠電，甚至也不反對氣電，但是反對草率、錯誤的選址，要求蔡政府從長計議，因為任何一個能源決策的影響都是深遠的，必須極為謹慎。

蔡英文堅持「2025非核家園」的能源政策在全台各地引發的反彈、反對、反抗，已如四面楚歌，風起雲湧的民意絕非是少數人的想法，蔡英文必須謙卑回應民意，天天發洗腦文是沒有用的。（作者為資深媒體人）