美國與中國在阿拉斯加安克拉治的一場激烈各說各話舌戰，沒有留下聯合聲明就結束。彷彿就是美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀訪問日、韓後的延續戰。美國被南韓先打了一記耳光，鼻青臉腫再向中國出氣。

這可從美日、美韓的共同聲明溫度差異得到證明。16日美日簽署的共同聲明內容記載，「香港、台灣、新疆及西藏民主與人權問題」、「北韓完全無核化問題」。一向親美的日本依照美國「指示」，乖乖的行禮如儀。

沒料到，布林肯在韓國人面前施展故技，卻被南韓拒絕。18日的美韓聯合聲明內容，美方要求的這些字眼完全銷聲匿跡。布林肯雖然勉強在簽署前口頭講述同樣人權和北核，但在書面上不為南韓接受，成了「口說無憑」。布林肯忍氣吞聲返美後，很可能會對南韓採取「報復」。

布林肯恐嚇及利誘南韓失敗後，卻在中方代表楊潔篪面前重複提出，自行惹火燒身。中國十分清楚，布林肯稍前在東京和首爾所獲得的不同待遇，因此，中方早有準備。布林肯沒有必要像讀稿機般再唱一次舊調，實在弄巧成拙。

美國與南韓利益基本上分歧。文在寅認為，南韓成為分裂分治國家已逾70年，全世界目前只剩兩韓未達成和平統一，因此，從南韓歷任總統與美國在經濟與安全方面均維持良好關係得到足夠經驗，足以佐證在兩韓統一事務方面，美國完全無法顧及，甚至只管美國利益，對南韓沒有任何積極作用。

在這種現實背景下，文在寅繼承前任總統金大中與盧武鉉已奠定好的兩韓礎石上，持之以恆。執政4年以來，唯一能向國內外炫耀的政績是兩韓和平統一工程向前邁出。所以，一方面忍受北韓爆破南北聯合辦公大樓及嚴厲批評，另一方面認為北韓都是表演給美國看，其目的是隔離南韓與美國的軍事關係。這方面，文在寅確實也有具體回應，包括取消或縮減美韓軍事演習。甚至，執政黨國會議員要求美軍撤回。

文在寅希望拜登回歸川普與金正恩在新加坡的約定，儘快恢復美朝會談。然而，拜登新政府不願意「川規拜隨」，以制定對北韓新政策為由拒絕。讓文在寅頗為不悅，當然要跟美國討價還價「禮尚往來」。

此刻，北韓加入支持中國與批評美國行列。外務省第一副首相崔善姬放話，警告拜登若繼續對北韓抱持敵對心態，北韓也只好硬碰硬。12日，北韓駐日內瓦代表部大使韓大成在聯合國人權理事會第46次會議上發表演說，告訴美國和歐美國家不要拿新疆和香港問題干涉中國內政。美方情資也顯示，北韓正在準備軍事挑釁。

無可諱言，布林肯此行，讓拜登新政府知道，美國所謂的盟國不再是「美國自己說了算」的國家。尤其對重視兩韓與中國關係的進步派文在寅政府來說，兩韓民族事務遠勝於美韓外交。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）