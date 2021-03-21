日本壽司店「壽司郎」最近推出了優惠活動，只要名字裡有「鮭魚」二字的人，在三月十七、十八日到店用餐就全桌免費。原本只是想刺激消費，沒想到卻掀起了鮭魚之亂。根據新聞報導，單日就有186人改名為鮭魚，不論是蕭鮭魚、郭鮭魚還是鮭魚丼飯，一時討論四起，台灣處處鮭魚竄游。

仔細觀察了這些「鮭魚群」上傳到各式媒體的身分證，他們的年次大多落在87到92年次間，差不多就是現在大學生的年紀。有人說改名是因為年輕人比較衝動，有人說這個年紀的人沒有社會的枷鎖，沒有太多證件，因而不用因為一次改名造成改動所有證件的麻煩。確實也有這種可能性，但我認為：橫空出世的「鮭魚世代」，是數位世界與現實世界正式疊合的一種表徵。

網路大約在我小學時出現的，那時的網路世界與現在相比無趣很多，只能偶爾在蕃薯藤上養只小蕃薯，在遊戲天地下載些小遊戲；幾年後即時通、無名小站和各式的線上遊戲出現後，數位世界才開始正式蠶食我的現實生活。每天沉溺在網路世界中，取名字頻率變高了，還可以隨時改名，於是名字的莊重、謹慎、儀式感也逐漸消散，想表現文學風時ID叫做「極光映碎冰」，心情不好時就改成「不要惹我」，宣洩著現實生活中的所有不滿。受網路浸潤更少而比我年長十五歲的前輩，他的ID數十年來如一日，都是他的本名。鮭魚世代的孩子，幼兒時期就接觸網路了，趣味暱稱、數位角色、反串形象隨意在指尖變身，而這份假想的超越便不知不覺的滲透到了現實生活。

二十年前，應該很難相信有人會為了吃一桌免費壽司，讓自己皈依於「鮭魚家族」，而在今天確實發生了。也許你覺得，改名字的也只是「鮭魚世代」幾萬人中的幾百人，但網路視窗是越放越大的，現在的數位觸角更綿密於過往，行動支付、電子商城、線上課程、虛擬名片，食衣住行育樂都離不開數位，無怪長者眉頭深鎖。

美國近幾年有所謂的「數位公民教育」，在孩童初入數位世界時，協助培養正確的數位世界觀，希望減少數位與現實世界混淆的現象，也許台灣也該跟進，避免美好的現實世界「同鮭魚盡」啊！

（作者為科技媒體作家）