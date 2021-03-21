我南美洲唯一邦交國巴拉圭，因新冠疫情嚴重，有意向大陸採購疫苗，遭到美國的關切，我外交部隨即表示會協助巴國採購疫苗，並支持巴國透過所有可能的管道獲得疫苗，其需經費將從雙方合作計畫中支應。然而，在台、美共同努力下，台巴邦交仍存在著變數。

由於巴國政府防疫不力，導致醫療體系無法負荷，首都亞松森的民眾上街頭要求總統阿布鐸下台，上週眾議院以42:36票，否決罷免正副總統的消息一出，群眾再度走上街頭示威抗議，示威者甚至縱火執政黨總部大樓，如此民怨恐難善了。事實上，只要美國政府願意面對拉美的通病，認真規劃長久的解決之道，即可快速且有效化解巴國政治危機，並穩定住台巴的邦交。

去年4月中，美國參、眾兩院西半球委員會的工作人員，特別向美國拉美專家做新冠疫情簡報。報告中指出拉美的公共衛生建設落後，群聚感染在所難免，而該疫情已導致拉美出口停滯，失業率增加，僑匯減少，經濟成長大幅放緩，將惡化該地區不公平，貪瀆和治理不彰等問題。簡報中特別提到大陸的口罩外交，以捐贈或廉價銷售的方式，輸出醫療器材，診斷資訊等服務，例如華為推出雲端AI影像篩檢系統，協助對抗新冠肺炎，對象包括巴國等部分我邦交國。

8月美國國會兩黨議員又聯手推動《提升美洲國家競爭力、透明度和安全法》，欲加強與拉美多面向的合作關係，好壓制中國在該地區的影響力。然而，該法案除了仍是新瓶舊酒外，其中提出「拉美國際軍事教育暨訓練現代化計畫」(IMET)，引發拉美政府對過往軍事獨裁的反感，亦即，美國仍以「門羅主義」的霸權心態對待拉美，而非互利合作與共榮發展的前提。

台灣在國際疫情開始蔓延時，即捐贈巴國大量的防疫物資，但是該國在野黨眾議員雅瑪琍亞公開要求，我國應比照大陸對他國大量醫療物資的捐助，否則應該求助於中共，因為幾盒口罩的贈送，與巴國在聯合國大會上聲援我國的比重，顯得過於廉價。她更提出大陸一個省的進口量，即可消化巴國所有的肉製品，其所言直接觸及到該國經濟命脈畜牧業者的神經，所以中共的防疫外交，讓友邦部分人士有與其建交的藉口。

這次巴國外長阿瑟維多的親中言論，是藉由急需疫苗的事實，反映長期以來巴國內部的另一種聲音。在美國出手和台灣救援之後，台巴斷交危機暫時停止，但後續仍待觀察，因為巴國在得到台灣的金援後，阿瑟維多前往巴西、智利及阿根廷訪問，希望透過他們採購大陸科興的疫苗，以及借用俄羅斯的衛星疫苗，所以將來可能出現，巴國用台灣的錢買大陸疫苗的情況，我政府須有因應之道。

最後，美國已同意給予加拿大和墨西哥共4百萬劑的疫苗，這叫巴國等仍飽受疫情之苦的拉美國家，情何以堪。美國長期忽視巴國，駐巴國大使至今仍懸缺中，更遑論疫苗的提供，如果此刻巴國轉向北京，台灣丟的是面子，美國傷的是裡子，同時也表示美國恐拱手讓出南美洲，甚至是中美洲的地盤。日前中美阿拉斯加會談互不相讓的結果，可能反應在台巴的邦交上，我外交、國安單位須慎防。

（作者為致理科技大學副教授）