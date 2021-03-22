從貴州回到台北下飛機的第一個感覺—真是X的熱死人。

7月盛夏，在台北街頭拖著行李箱，走不到兩分鐘，從上到下、從裡到外，就全部被汗濕透了。人都還沒回到家，我就開始懷念「爽爽的貴陽」了。

避暑天堂當之無愧

幾天前的中華兒女文史體驗營開幕式，在貴州大學的「中華文化書院」舉行，聽到貴大副校長說到「歡迎大家來到爽爽的貴陽」時，我還皺了皺眉頭，想說這位副校長講話怎麼這樣不穩重？

在海峽這一岸的台灣，「爽」這個字通常帶點輕佻、叛逆的味道，一般在出社會之後，講話就很少用到這個字了。上網查了才知道，「爽爽的貴陽，避暑的天堂」，大陸這邊都是這樣叫的，還有一首歌就叫《爽爽的貴陽》。

貴陽夏天的平均高溫還不到30℃，對於來自台灣的我們，真的是「超級涼爽」。大陸的城市我也算走過不少，即便是「四季如春」、最宜居的昆明，夏天其實也蠻熱的。「避暑天堂」的稱號，貴陽真的當之無愧。

「天無三日晴、地無三里平、人無三兩銀」，是我們這代人從課本中習得的貴州印象。地勢崎嶇、交通不便，相較於其他省分，貴州在歷史上開發其實算是很晚的；既沒有太多的人文名勝，景點讓人有印象的，大概也只有一個黃果樹瀑布，還有那一瓶茅台酒。

貴州印象黔驢技窮

成語講到貴州也沒什麼好話，不是「黔驢技窮」，就是「夜郎自大」。如果針對台灣人做一份旅遊聖地排行榜，在大陸的眾多省分中，貴州絕對是倒數的前幾名。

「天無三日晴」的貴州，雨說下就下，說停也就停，導遊不斷提醒「傘要隨身帶」。但到了幾天之後就發現，這裡很多時候是夜裡下雨。晚上大家都回家了，一場雨澆熄了暑氣；隔天出門上班時，溫度降了，出行、工作也不會有任何的不便。

天、地、自然環境，人改變不了，但隨著經濟的發展，貴州也早就不是「人無三兩銀」了。隨著大陸基礎建設的進步、高鐵的開通，原本沒有太多工業、沒有過度開發的貴州，反而因此在發展生態旅遊方面有優勢。旅人到了貴州，除了體驗少數民族的風情之外，就是看自然風光。

走進寨子人已醉了

貴州最有名的，當屬西江千戶苗寨—全世界最大的苗寨。但聽當地人說，因為旅客太多，所以商業味也比較濃。我們此行安排的是朗德苗寨，寨子沒西江那麼大，但也那麼商業化。

一下車，迎面而來的就是十二道攔門酒。苗寨的酒，感覺在20度左右，用牛角當杯子承，由主人拿著往客人的嘴裡倒，客人的手不許碰杯子。雖說現在已經是表現性質，沒人跟遊客玩真的，但如果真的一路喝上去、不刻意閃躲的話，走進寨子也醉得差不多了（這是本人的經驗之談）。

進了寨子，就是苗族蘆笙、歌舞的表演，70幾歲的苗族老人，身體還健朗得很，還能拿起長長的蘆笙，為遊客吹上一曲；表演歌舞的苗族姑娘，既年輕、貌美、又高佻，遠超過我之前的想像。

這樣的景象，彷彿傳統跟現代、過去跟未來，在這裡得到了極好的融合；少數民族的文化，既能傳承，也能當飯吃。但事後才知道，大陸這種古城通常都是由公司經營，拿門票等收入，來支付表演人員的薪水；所以吹蘆笙的老人家，大概都還是本地人，但跳舞的年輕小姑娘，就很可能是從外地招聘來的，甚至可能並不是苗族。

除了朗德苗寨，我們有一天還去了天龍屯堡。雖然當地人的服飾看起來也像少數民族，但其實都是漢人；這些人的祖先，都是朱元璋時被派到貴州屯兵的南京人，明朝的首富沈萬三也被貶到這裡來。而類似這樣的屯堡，貴州其實有不少。屯堡的遊客不多，商業味也更淡了。

傳統現代交織融合

傳統現代交織融合

黃果樹瀑布，毫無疑問是貴州最知名的景點。我們去的前幾天，下了好幾場雨，所以水勢特別大。還沒走近瀑布，就覺得滿天的雨滴，其實是瀑布濺起的水花，籠罩整個區域。最靠近瀑布的觀景台，就像是電視台記者報颱風的場景，站個10秒鐘，不只全身濕透，就連相機、手機也都是濕的。

水量大，瀑布很壯觀，靠近瀑布很過癮，不過拍起照卻頗狼狽，瀑布的水有點濁，看起來不夠白也不夠美。

貴州是喀斯特地形，天然的溶洞多，水利資源也豐富。因為天氣涼爽、水力發電充足，這些年成了大陸的大數據中心。很多國際大企業，直接把電腦機房擺進石灰岩溶洞裡，大幅降低散熱的成本。大數據就這樣成了貴州聞名的產業。

黃果樹瀑雨滿天

這一團的中華兒女文史體驗營，除了來自台灣的30名學生之外，貴州大學也派了8個學生參加。他們既是主人、也是團員；台灣學生透過他們的解說，能夠能更快、更清楚的瞭解大陸、貴州的種種；他們也透過跟台灣學生的親身接觸，從不同的角度瞭解台灣。

在貴州唸書、生活的他們，也不是每個景點都去過，但因為他們的參與，台灣的學生有了「大陸視野」的玩法，玩得更像是個在地人。八天的行程中，很不巧一直有台灣同學掛病號，哪裡都去不得；一直都有貴大的同學願意放棄行程，留在旅館照顧來自幾千公里外的病號。這樣的情操，在今天的台灣、今天的大陸，都不是件很容易的事情。

大陸視野收穫不同

兩岸雖然同文同種，但文化、環境都有很大的不同，即便不談意識形態，光是歷史、地理、國文課本的內容，都是天差地別。來自兩岸的學子們都心知肚明彼此的不同，但也都試著彼此包容、彼此理解、彼此學習。「求同存異」不是高遠的政治口號，其實就是每個人生活的日常。

民族多元的貴州，漢族其實不是主流。無論你想要換個心情、換個視野、換著腦袋，還是換個胃口、換個溫度，都很適合在夏天走一趟「爽爽的貴陽」。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供