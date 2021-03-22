34年前，兩岸開放第一批台灣人從香港赴陸探親，象徵蔣氏時期不接觸、不談判、不妥協的三不政策，有了改變的契機，兩岸長期之間的隔閡，終於有了新的氣象，這些年兩岸的交流從無到有、從少到多、從間接到直接、從單向到雙向，不斷深化的民間交流與經貿往來，讓文化、體育、社會、科技、教育與學術交流等，達到前所未有的境地，為兩岸的和平發展奠定了厚實的基礎與起始的動力。

■從辜汪會談到馬習會

20世紀末的辜汪會談是一個很好的開始，在兩岸都承認九二共識的大背景下，兩岸人民的交流和經貿都有長足的進展，台灣的辜振甫先生以民間機構——海基會董事長的名義和海協會會長——汪道涵先生開展了兩次的交流會議，這兩次的會議普遍被外界解讀為兩岸直接經貿往來、合作開發民生項目等事宜的濫觴，也是兩岸討論勞務合作、公證事宜、能源開發、陸人訪台的里程碑。

一直到2015年在新加坡舉行的馬習會，這是一個建立在辜汪會談的歷史基礎上，兩岸都承認一個中國的對等交流，更是讓世界看到我們解決問題的氣度與智慧。國民黨代表——馬英九先生還發表了以下5點聲明：一、鞏固「九二共識」，維持和平現狀。二、降低敵對狀態，和平處理爭端。三、擴大兩岸交流，增進互利雙贏。四、設置兩岸熱線，處理急要問題。五、兩岸共同合作，致力振興中華。而共產黨主席——習近平先生也在致辭中表示：兩岸是打斷骨頭連著筋的兄弟，是血濃於水的一家人。為了避免交流時的尷尬，雙方都以「先生」互稱，也以兩岸領導人的模式會面，雖然這次的對話並沒有帶來什麼實質上的政治協議與合同簽署，但是看得出來彼此都在釋放想要處理好事情的誠意與政治信號。

有趣的是，會後兩方人馬在香格里拉大酒店的飯局還是AA，台灣代表——馬英九先生特別贈送兩支1990年分的金門高級高粱酒及88壇馬祖老酒給在座的大陸代表——習近平先生等人品嘗。雙方領導的握手，為之後的兩岸領導交流搭起一道橋樑，是十分具有開拓意義的一件事情，也讓世界知道，只要有誠心、有意願，這道對話的大門永遠開敞。

更有人在自己的部落格上打趣地將這次一分多鐘的世紀之握命名為：握手久（九）了，和「平」近了、酒（九）中有「近」，和「平」穩定。但也確實如此，因為這次的破冰，讓原本動盪不安的台海局勢，瞬間穩定不少，台灣政府大幅縮減軍事預算、減少台美軍事交流，將這些開銷分撥到其他建設上，而大陸政府也減少所謂的軍事演習，兩岸的經濟熱潮開始積極醞釀、後續的學術研討會等合作事項也開始慢慢增多……。

■從ECFA到台企市占率

過去，兩岸貿易交流的金額只有約莫5000萬美元，但30多個年頭後的2020年，因為《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）的簽署，兩岸進出口貿易額達到驚人的2608.1億美元，正成長約5215.2倍，同比增長14.3個百分點，其中台灣對大陸出口達到2006.6億美元，同比增長16個百分點，而大陸對台灣出口的貿易額則是601.4億美元，同比增長14.3個百分點。2020年兩岸往來的人口規模達到900萬人次，台商投資項目更達到近5000個。

隨著31條措施、26條措施以及11條措施等，一系列政策的步步到位與落實執行，近年來大陸也設立了75個海峽兩岸交流基地，推出76個海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，推動363所高等院校面向台灣學生招生，為台灣青年來大陸交流、學習、實習、就業、創業提供了更加有利的條件。

在陸台商也為自己爭取到公司上市的機會，而台灣也對大陸輸出不少關鍵晶片和電子技術。聯發科設計的音響專用晶片在大陸市占率一直是第一名，吃下約5成的份額，其所設計的數位電視晶片在中國更是擁有8成的市占率，同時也為小米、OPPO、VIVO等陸企手機業客制化設計專用晶片。

大立光的光學鏡頭是華為的一大供應商，台積電也承包大陸大量的晶片代工，鴻海董事長郭台銘旗下的富士康，也在大陸39個地區提供近百餘萬個工作機會，2019年占大陸進口總額的3個百分點，占出口總額的4個百分點，把鄭州打造成為最大的蘋果手機生產地、把成都打造成為最大的iPad生產地、把武漢打造成為最大的桌機電腦生產地，兩岸的經濟依賴性可想而知。

相信在一帶一路和十四五開局年的持續做功下，大陸和台灣的貿易額會更加增長，也希望未來的交流可以持續精進，幫助彼此更加融入生活。（黃悅軒/北京大學台生）