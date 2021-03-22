半導體積體電路發展至今已70餘個年頭，從以前的真空管到現在的電晶體，再到未來可能取而代之的量子技術，人類科技的發展，就像華碩手機的標語：“Inspiring Innovation, persistent perfection.”一樣，激勵創新，不斷改善。

1950-1960年代的美國，是全球半導體技術的集大成者和開拓者，而1970-1980年代開始，日本的半導體因為政府的大力扶持，產量與良率一度位居世界第一，日本公司更是立下狂言：要把仙童半導體這間被美國視為半導體界開山鼻祖的公司給買下，最後在《廣場協定》的簽訂下，日本被迫退出半導體製造神壇。

緊接1980到現在的這段時間裡，有了日本作為前車之鑒，加上半導體中下游又是重資本、高勞力密集、高技術性需求與高耗能的產業，對於美國而言，發展上游才是更貼近自身利益的方法，基於分散風險原則，美國把半導體製造產業分給韓國和台灣，以避免讓下游的公司有太多的議價空間，進而壓縮自己的利益，而在台灣政府和工研院等單位也有意接盤、積極牽成的大環境背景促使下，台灣的半導體產業也就這樣應運而生，如今這些半導體公司也都取得一定成就、闖出自己的一片天，台積電、聯電、力積電、世界先進、旺宏、華邦電、南亞科、日月光、京元電、環球晶和穩懋等企業，都是在1980至1990年代初創，到現在足以在世界獨當一面的半導體公司，台灣半導體教父張忠謀先生更說過：世界局勢變化大、不再平靜，但台積電已成為地緣戰略家的必爭之地。

是的，台灣在半導體領域有其一定的不可取代性，尤其今年晶片缺貨潮的帶動下，德國、日本、美國等國家紛紛致電台灣，要求確保產能的輸出，更顯得台灣的重要，據諮詢公司AlixPartners的說法：目前已有13家車企面臨無晶片可用的境地，對未來車市的損失將達到610億美元。而這還只計算了汽車的市場，其他如：醫療、顯示器、消費性電子產品和記憶體等產業都還沒有算上。

後疫情時代的到來，經濟開始復甦，在物聯網、車聯網、人工智慧和大數據等科技的帶領下，台灣大部分的半導體和電子廠都抱持著樂觀其成的態度，因為這都有助於台灣的製造業創下更多佳績，然而值得警惕的是，摩爾定律發展速度的放緩越來越明顯，台積電開發的技術節點從130、90、65、45、32、22、14、10到7奈米，可能都還不算太艱難，只是稍微減緩了摩爾定律反覆運算的進程，最後也都順利達陣，但是我們在可看到的未來裡，因為受限於原子本身的物理特性，各種材料的晶圓是不可能無限制切分的，這會影響化學鍵本身的特性，進而影響晶片的各種導電性能，加上今年ASML最頂尖的極紫外光光刻機曾一度難產，有業內人士更大膽地預測，極紫外光光刻機將會是其最後一代光刻機產品，這個被美譽為半導體工業的皇冠、佔有整個產品生產耗時近40-60%時間的設備，竟然也面臨同樣的研發危機，這是不是也預示著，半導體積體電路產業將面臨更大的技術門檻？

這個產業一路走來已有70個年頭，要說他是傳統產業嘛，他又不像傳統產業這麼簡單，要說他是夕陽產業嘛，他又一直還在發展，台灣因為這個產業而風光無限，但畢竟是硬體產業的反覆運算，他不像軟體這樣可以換個演算法就能求新求變，假設台積電矽基2奈米技術順利量產，大家可喜可賀，但是2奈米之後呢？需要用什麼設備去突破、需要用什麼新材料去取代？我們都還不知道，現在的各類潛在技術也都還停留在實驗階段，就算成功了，是不是符合大規模量產的要求也還不一定。

假設技術的革新已經面臨所謂的天花板效應，是不是半導體產業就會真的被納入夕陽產業裡面，接著是否就是等待後起之秀的技術趕超，大家進入新的紅海市場，透過大量的併購與大規模生產的方式以達到成本攤提的效果，用壟斷市場的方式增加在業內的話語權呢？這些都是值得我們好好深思的地方，預先設想、提早佈局才能幫助台灣半導體產業一直處於不敗的地位。

(作者為北京大學軟件與微電子學院碩士、電子公司FPE實習工程師)