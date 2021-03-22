科技部在2021年1月，修訂「科學園區新設園區遴選作業須知」，就環境條件、開發潛力、開發執行的三個評估面向，增補訂定為數13個的「政策環評」衡量指標。科學園區的開發，重視對於地方的環境衝擊，是一樁好事。然而，從「科學工業園區」到更名為「科學園區」，讓樣態更多元的產業和廠商進駐，必須正視國土計畫，尊重地方政府，還要避免雨露均霑式的設置科學園區，以免浪費國家有限的資源。

從1979年「科學工業園區設置管理條例」施行以來，歷經多次的修訂。今年1月「新設園區遴選作業須知」的修訂，是該條例最近一次在2018年進行重大修訂後的賡續作為。該次的「科學園區設置管理條例」，除了配合2014年科技部組織法的通過，行政院國科會升格為科技部，以及2016年能源管理法，所規範的「確保全國能源供應穩定及安全，考量環境衝擊及兼顧發展」，更重要的還有兩點。第一，刪除「工業」兩字，以「產業」取而代之，揭示政府不只是以促進工業發展為限的政策思維之轉變。第二，明定「由科技部會同各該事項之主管機關，訂定園區水、電供需調配、短缺預警及節水節能輔導管制辦法」。

換言之，科技部組織法在前年（2019年）配合修正，將新竹、中部、南部的「科學工業」園區管理局，更名為「科學」園區管理局，反映的是政府更宏觀、前瞻性的政策作為，讓更多元態樣的產業，得以進駐科學園區。同時，因應外在大環境的改變，也考量到三年前，當時美中貿易戰火之下，台商回流所面臨的「五缺」（水/電/土地/勞工/人才），以及簡化投資設廠的作業流程之相關問題。

事實上，經濟部在前年核定通過的「工業區更新立體化發展方案」，已經提供更多產業的發展空間。台灣已經有夠多的各種工業區、產業園區，一個根本的問題在於：還有更寬廣的空間，可以設置更多的科學園區嗎？

科技部修訂的新設園區遴選作業須知，新增「政策環評」的13個衡量指標，更重視環保生態、文化遺址與資產、乃至於水電的供給條件，以及週邊生活環境的涵容能力之營造，確實有別於以往，輕忽設置園區對於人文與環境的長期衝擊。其中的四個項目更值得重視，包括：「鄰近居民關心項目」和「都市機能」、以及「與核心園區近便性」和「形成科技產業聚落潛能」在內，依序分別屬於開發配套、生活環境、交通環境、產業環境的評估準則。

就「鄰近居民關心項目」和「都市機能」而言，立意良善，符合時代潮流趨勢。一方面考量到政治、社會、生態，另一方面則是與地方民意、甚至營造吸引國際專業人才來台的居住環境，都有密不可分的關係。

就「與核心園區近便性」和「形成科技產業聚落潛能」而言，涉及到中央統籌規劃與地方本位主義，所可能形成的資源浪費；甚至，行政院其實並沒有完整的長期發展藍圖。

目前科技部有新竹、台中、台南的三個科學園區，經濟部則有將於3月28日更名為「科技產業園區」，位於台中、高雄、屏東的十個加工出口區。此外，僅是直轄市六都所編定開發、「更新立體化」的北區、中區、南區工業區，都分別還有七個、四個、九個容積提升後的工業區。就現有三種不同產業型態的區位分布來說，中部和南部無疑是重中之重，而這也是開春之後，空污和缺水最嚴重的地區。

從「政策環評」的新增衡量指標觀之，姑且不論這些園區和工業區的水電供給條件如何，其對於環境涵容能力的全面性衝擊，已經不容忽視。負責新設園區遴選作業的科技部「科學園區策略發展委員會」，今年1月修訂遴選作業須知，等於宣告科學園區的新增，勢在必行。因此，如果考慮「與核心園區近便性」，則新竹/台中/台南科學園區的擴增、延伸（例如從台南延伸到北高雄），當是政策的重要選項。

新設科學園區，曠日費時。選定「形成科技產業聚落潛能」的園區，既要考慮到國土計畫和直轄市、縣市的國土計畫，與地方政府進行溝通協調，又必須就環境條件、開發潛力、開發執行的三大評估面向，提出讓中央、地方、企業、廠房週邊社區民眾能夠「共贏、共存、共榮」的專業決策，誠屬不易。面對縣市政府的園區推薦提報申設新設園區的基地，以及中央主動的選擇適當的廠址區位，都必須基於國土空間發展的長程規劃。值此缺水和空污造成廠商困擾、民怨沸騰之際，討論新設科學園區的政策議題，並非「要不要」或「要多少」的問題，而更是「能不能」的問題！

(工商時報)