呂秀蓮近年來關心兩岸問題，提出以統合代替統一、用一個中華取代一個中國等觀念。

她也建議，不要再講九二共識。用二二共識取代。

呂的看法，基本上就是以邦聯或歐盟模式，處理兩岸事務。

我認為，老共當然不會接受這些建議。關於兩岸統一，邦聯制早就有人提過（例如：余紀忠先生），老共不接受，原因很簡單，不管是邦聯或歐盟模式，老共都必須先承認中華民國仍然存在的合法性，那等於是要中共接受世界上有兩個中國，而非只有一個中國，這是老共絕不接受的事情。

所以，呂的提議根本沒戲，說再多也沒用。我認為，從台灣的角度來講，最好的訴求，還是三民主義統一中國。因為，這個訴求，在很多方面，跟老共的兩岸主張，至少在表面上不衝突。

首先，這個訴求希望兩岸和平統一，也認為世界上應該只有一個中國。其次，統一的基礎和框架，是三民主義的制度，而老共也尊崇革命先行者孫中山先生的地位，並自認是三民主義的實踐者（請參照習近平2016年相關談話）。

所以，台灣方面用三民主義統一中國做為與對岸討論兩岸如何統一的基礎框架，老共即使不爽，但很難第一時間拒絕；拒絕就是打臉自己，很尷尬、很難看！無法拒絕又很尷尬，才是台灣在戰略上要取得的優勢！

學過辯論技巧的人都知道，跟對方辯論，最高明的策略，不是用各說各話來抗衡；而是先同意對方的論述前提，然後在對方的前提下往下推衍，指出對方自我矛盾之處，而最終讓對手只好認輸。

對付老共，也應該這樣，從他的前提出發。你不是說一個中國，和平統一嗎？我同意啊！你不是推崇孫中山和三民主義嗎？我也同意啊！你不是還說，只要主張一個中國，什麼都可以談嗎？那就照你說的，我們來談用三民主義統一中國，如何？你不幹嗎？你願意，那好啊！那就先來檢視，你現在的所做所為，跟三民主義，特別是民權主義有無違背呢？

要這樣子談話，才能讓老共進退兩難，也才能讓台灣取得論述宣傳上的主動優勢。而且，宣傳對象，要放在大陸人民身上！改革開放，大陸人民不窮了，教育程度提高了，自我意識提升後，至少一部份人無法接受老共在言論自由和一黨專政方面的死守不放，這是老共的軟肋和隱患，也正是台灣對大陸人民的宣傳重點。只可惜自李登輝以降，國民黨和民進黨都放棄了這方面的宣傳戰！

我要強調的是，沒錯，對外國勢力的壓迫，中國人不吃這一套；但對老共的一黨專政和壓制言論自由，中國人就吃這一套嗎？中國人都沒有意見嗎？台灣若訴求一個真正民有民治民享、自由平等博愛的中國，中國人會都反對嗎？即使老美，又能反對嗎？那麼，這不是台灣最大的戰略優勢嗎？台灣為什麼不做呢？台灣為什麼不說呢？民進黨要台獨，當然不說；國民黨也不說嗎？

國民黨為什麼淪落到今天這個地步？就是因為國民黨太孬也太笨，只會說什麼不統不獨不武或戰略性的模糊！連要什麼都不敢說，當然是被老共和大陸人民看不起，在台灣也失去了政治市場！就說年輕人吧！根本不知道你要幹嘛，為什麼要跟你混呢？

所以我說，三民主義統一中國，是尚待完成的理想，是未來式的語態，不是已成過去式的老掉牙的台詞。

（作者為中國文化大學新聞傳播學院院長）