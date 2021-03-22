最近鮭魚新聞很紅，但本文並非要批判「鮭魚之亂」的短視近利，而是要提醒大家，鮭魚生命另一層的「勵志」故事。鮭魚在淡水環境下出生，之後移到海水生長，牠會利用太陽和地球磁場的引導，游回牠自己的出生地裡進行繁殖；而太平洋品種的鮭魚，一般在繁殖後數周便會死亡。

鏡頭一轉，這兩天，趙少康連番痛批國民黨中常會沉淪，沒有民意基礎、都是在大陸做生意、搞壞國民黨名聲，從蔣經國以後的歷任黨主席都有責任，明知有問題卻鄉愿不肯改。現任中常委則說：「還沒選上，就說要把我們廢掉，誰敢支持他！」已宣布要爭取連任的黨主席江啟臣回應得毫不意外，他說黨的改革要繼續，但中常會攸關黨的運行，有其重要性。

把這兩個意象結合就有意思了。自從強勢宣布回歸國民黨，要參選黨主席與總統以來，趙少康的聲勢似乎開高走低，很多人都認為他的起手式太大太早、話講得太滿、姿態也太高，把很多人都先得罪了；他彷彿迴游而歸藍海的鮭魚，又像一條活蹦亂跳的鯰魚，先攪亂一池藍水，把池內一堆沙丁魚給刺激得穿梭遊走，緊張備戰，更發揮政論節目名嘴主持人的本色，三不五時就炮轟時政、痛批藍綠。

以廢中常會為例，趙的批判可謂說出了很多有識之士的心聲與痛處，可是他現在已非單純的節目主持人，而是要盡可能尋求黨內各方勢力與樁腳支持的政客，他這樣不求廣結善緣地徹底「說真話」，尤其在國民黨內這樣依靠特定人脈關係與意識形態的封閉式選舉中，豈不是搬石頭砸自己的腳、自尋死路嗎？

但趙少康是這麼笨的政治白癡嗎？當然不是！國民黨有識之士若不敢深究黨結構、黨機器功能的振衰起蔽，現有荒謬的中常委角色若只擔心自己的利害，適足以凸顯其與真正民意的落差，而這正是改革訴求由外切入，以外部民意催動改變黨員意向，進而擴大中間選民認同支持的契機。如果只從原有基礎上做技術性的改革將難成大局，唯有由外而內，引入更豐沛的新民意打破舊結構，才可能激發新思惟、新作為，創造國民黨與台灣的新局面。

國民黨積弊已深，就算改個黨名、換個訴求或口號，都已難挽頹勢，很多人甚至喊出國民黨應該打掉重練，但叫歸叫，如何做出有魄力的理性改革，卻很少人說得出名堂來，改掉目前這種既無象徵性也無功能性的中常會，起碼是一種明顯的改革開始。

國民黨主席選戰現在可分四種類型，一是現實型的江啟臣，二是革命型的趙少康，三是尚未表態的朱立倫、韓國瑜、連勝文，四是孤鳥張亞中。鯰魚不是只有趙少康能做，其他諸人除了有「彼可取而代之」的企圖心，更應秉持「有為者亦若是」的志氣，為國民黨的奮起為所應為。這其中目前的發動機雖是集中在趙少康身上，他的戰力毋庸置疑，但對他的各種質疑始終不停，心高氣傲的趙少康必須拿出真正打動民心的論述主張、令人信服的領導力與續航力，才有可能維持其熱力與希望至2024年。

鮭魚迴游繁殖後不久後即死亡，這是不是趙少康極可能的結局，尚不得知，但鯰魚的衝撞與鮭魚的回歸，難道不能給人們應有的反思嗎？