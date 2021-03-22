上周大陸提出「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」，即所謂的《農林22條》，在台引起討論，一方面是因為大陸不久前才暫時停止台灣鳳梨進口，現在又突然推出此一開放政策，顯得有些突兀；另一方面，大陸市場是台灣農產品最主要的出口市場，因此對《農林22條》的內容可以說是「既期待，又怕受傷害」。

但是，對於民進黨政府而言，對岸的任何做法都是有政治算計的，所以標準回應就是：「明則惠台，實則利中」與「口惠而實不至」等等。其實對於政府部門這種制式的反應覺得很可惜，雖然大陸可能有陽謀，但是如果我們能夠提出一些較善意的回應，也許雙方可以因此啟動接觸，而不至於讓兩岸關係一直冰凍，看不到任何解凍的機會。

首先，《農林22條》有幾個主要重點，一個是讓台資農業企業可以取得土地經濟權及流轉權，並參與大陸各地區農業合作區的開發，也就是與大陸人民享有同等待遇。其次，台資農業企業可以發行債券、享有購地和購置機械設備的貸款補助等等，在金融方面的各項協助。最後，鼓勵台資企業申請植物新品種權、參與新農機設備研發、參與農業產品設立標準等等。

上述各項措施中，對於台資農業企業都提供了很多機會，相信有不少農業從業人員會有興趣參與。對台灣而言最敏感的當然是最後一部分的植物新品種權及標準設立，因為很多人擔心，台資企業把農業技術帶過去，大陸競爭力起來之後，長期下來就會搶走台灣產品的市場。這種擔心很自然，而且很多產業技術移轉確實在國際投資行為中都會出現，但是通常國際投資不會因此而停止，比較好的方法應該是把這些技術移轉納入管理，包括技術保護或是收取技轉權利金等等，這才是正確的方式。

筆者多年前曾赴大陸武漢參訪一個大規模國家級農場，看到他們邀請台灣農業專家教導他們種植蕃茄。在台灣專家的協助下，該農場的農人種出許多非常肥美的大蕃茄，但是他們用的種子是從台灣進口的；也就是說，台灣賺取的是生產種子的利潤。如果當時台灣能夠保有生產種子的專利權的話，長期下來台灣的農業就可以多一筆龐大的收入。

其實台灣的農業技術在許多層面都領先大陸很多，因此我們應該是有組織與計畫的與大陸合作，然後得以享有更多的農業技術利潤，而不是只單單享有農產品出口到大陸的利益而已，因為台灣的土地有限，生產成本也遠高於大陸，如果只依賴農產品銷售到大陸，能賺到的利益其實是非常有限的。然而，新品種的開放與技術移轉需要更多的保護與協商，如此各種利益才能長期且有效的被保護。因此如果政府夠利用這一次《農林22條》的機會，讓台灣的農業技術有規範有秩序的技轉，這才能長期保護台灣農業的發展。當然，這需要兩岸政府部門的交流、協商，甚至簽署協議才有可能達成。

兩岸如何維持一個良好的關係還是一個基本的要件。而大陸推出的《農林22條》符合大陸在十四五規畫中的基本原則，即「保障台商在大陸享有同等待遇，及持續出台惠台利民政策措施」等。政府應該把這些措施看成是一個善意的作為，就像當時鳳梨被禁時，該措施基本上是符合WTO規範的，因為台灣鳳梨的確是有介殼蟲，因此被大陸暫時禁止出口。不久之後，日本禁止台蕉進口，也是因為日本檢驗出台蕉含有不合規定的殘留農藥，這也符合WTO規範。如果政府不用政治化處理的話，對於兩種農產品被禁就應該採取同樣的反應才對。

最後我們要說是的，陸委會主委邱太三曾說「危機不如商機」，而我們認為《農林22條》就是一個機會。兩岸要改善關係，必須積沙成塔，一點一點的釋出善意，慢慢的灌溉，種子才能發芽成長。如果彼此把對方的任何動作都當成敵意，雙方形成敵意螺旋，兩岸關係就很難有春暖花開的一天。

（作者為政大經濟系教授）