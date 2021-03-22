「鮭魚之亂」中，全台有超過300人，為了免費美食特地改名，讓學者與長輩們大嘆，台灣社會究竟怎麼了？但如果我們回顧20年前對於X世代的批判，或是10年前對於Y世代的訓斥，其實大家會發現，上一代對於下一代的教誨語彙，竟是如此的雷同。

X世代如今都生兒育女，成為社會中流砥柱。Y世代也當了小主管，肯定也在大罵Z世代的工作態度，但其實X世代與Y世代，也都曾經荒唐過，被4、5年級長輩罰過跪，還被學校教官記警告。如果我們現在要重拍《那些年，我們一起追的女孩》，九把刀筆下的衝動性格男主角，也可以換成任何一位鮭魚來主演。

我不是特別要為年輕人說話，只是上一代對於新一代的論述，總是過於蒼白且軟弱，且不考慮大環境的變遷。

跟20年前相比，台灣政治與公民社會持續跌宕，其實沒有太大的顛覆性，這些年最重要的差異，唯有網路使用的接近性與易得性，讓300萬的Z世代青年，如今要背負上鮭魚之亂的罵名。

網路接近性與易得性？簡單的說，就是如何在手機社群平台上，如臉書與Instagram能夠炫耀自己，成了300位小鮭魚與300萬Z世代，生活中的首要重心。X與Y世代，還不是原生的行動網路世代。

台灣人本來就愛吃，只是這10年來，網美餐廳與網紅美食，還有店面裝潢與廚師擺盤，成了生意好壞的關鍵。Z世代都非常願意，「免費」為店家在IG上宣傳，或者是店家施以小惠，多送兩盤小菜，年輕人就很願意打卡說好話了。

深諳其道的壽司郎，還有全台灣餐廳行銷人員，如今都知道這是拉攏Z世代的最佳策略。特別是愛露胸與愛露腿的正妹，觸及與轉化率更是高得不得了。

我們當然不想貶低正妹們，為何總愛跟蛋糕與甜點拍照，因為誰不想在社群平台上，能免費滑到這些精心製作的照片與視頻，順道消費意淫她們的青春外貌？

我們看到知名YouTuber「林鮭魚」，還有輔大的「谷佳蔚蔚餵你吃鮭魚」，如今都免責與除罪了。更多店家與品牌，以及大行其道的醫美診所，還會用免費體驗的名義，邀請更多的鮭魚們置入產品與業配行銷。

當然，不是所有店家都搞這一套，但畢竟照片就是「照騙」！我們也知道，很多「幽靈廚房」在外送平台上都很夯，很容易就取得訂單。

只不過，外貌雖然是底層階級女性最輕鬆能夠取得的競爭力，但她們的青春年華有限，加上IG江山代有佳人出，網美的競爭力能夠持續多久？

當台灣的年輕世代價值觀，甚至是選舉投票意向，都被社群平台的演算法輕易操弄時，我們才知道，不要錢的平台其實最貴！這代價，不僅是你我每分每秒的數據與隱私，被臉書等全球科技列強當作廣告獲利的原物料，台灣社會與年輕人更是不斷被榨取，一直被殖民下去。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）