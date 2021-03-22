疫苗是一種商品，雖然我們稱新冠疫苗是新冠防疫戰的最重要戰略武器，但我們仍不能將新冠疫苗等同於戰略武器看待。因為這是一場人類與病毒的戰爭，不是人與人的戰爭，更不是國與國的戰爭。相反的，人類之間還必須互相幫助，共同對付病毒，這也是世衛組織在宣布這次新冠為公共衛生緊急事件時，就已經揭櫫的宗旨。

這個宗旨，大國可不見得遵守，歐盟與美國在製造出新冠疫苗後，竟然對疫苗進行囤積壟斷。台灣自認為是防疫大國，也在疫情之初就對大陸禁運口罩、禁止醫療人員援外，展現了強凌弱，大欺小的噁心態度。此時的中國大陸卻以建設性的姿態呈現在世人面前，口罩及防疫物資大量援外、隔離病房技術援外、更可貴的是大量疫苗在全球與中國大陸同步免費或低價接種。這樣的大國風範，歐美望塵莫及，更何況是井底之蛙的台灣。

如此看來會苛扣或阻礙疫苗採購的應該是歐美，中國大陸都要把疫苗送給其他國家了，怎麼可能會來阻礙台灣要買的疫苗？若有也是台灣的自我對大陸設限，才導致疫苗採購捉襟見肘。台灣別再自己杯弓蛇影，認為中國大陸會阻礙台灣疫苗採購。合理的懷疑應該是各家歐美疫苗廠在爭搶台灣市場，台灣害怕買了甲、傷了乙，所以畏畏縮縮的不敢講。但這明顯與台灣的實際狀況有出入，台灣可是個根本買不到疫苗的國家。

既然如此，台灣還在怕甚麼？行政院為什麼害怕立法院成立「疫苗採購調閱小組」？台灣的疫苗採購困境大家都很清楚，必須花大錢去買疫苗也是全民共識，就像買武器一樣，沒辦法的事，哪次立法院沒配合過？但肯定不會在台灣冤大頭出高價買了疫苗，價錢公布後，疫苗廠就不賣你，害怕其他低價買到疫苗的國家會抗議阻攔。只有買了低價疫苗，別國才會要求比照降價。新冠疫苗是賣方市場，立法院通過的疫苗採購價，全民的背書會更容易取得疫苗合同。台灣BNT疫苗採購破局的重要原因，預算遲不到位也是重要因素。

民進黨擔憂的「價格公布後就會影響疫苗的採購」是不存在於高價購買的情況，就像蘇富比拍賣場上的比價買貨，全民背書讓政府去投標只會讓政府講話更有底氣。疫苗也不是大陸的國寶，大陸的買手也不會來和你高價競標的，誰會影響疫苗的採購呢？

不敢面對「疫苗採購調閱小組」的，應該不是合理的疫苗競標過程。而是利用不合理手法，貓膩一堆的疫苗劫標過程。就像台灣援助巴拉圭購買疫苗案、台灣的首批自南韓突然運來的11.7萬劑AZ疫苗案，都充滿了懸疑性。真的該好好說明一下貓膩的所在，這才是立法院應該監督的方向。其他合理的競標過程，「疫苗採購調閱小組」是為國人協助疫苗採購，政府應該樂觀其成。

（作者為中華民國防疫學會理事長）