去年新冠疫情衝擊世界各國，大家都怕死了，拚命搶疫苗；政府卻一直搶不到，還被媒體罵「笨死了」。好不容易從韓國買到11.7萬劑AZ疫苗，但採購過程疑點重重。立法院環衛委員會召委陳玉珍上周通過成立「疫苗採購調閱小組」，卻不知道民進黨在怕什麼，召委陳瑩竟悍然以程序瑕疵為由刪除該案。疫苗採購，民進黨政府從「笨死了」變「怕死了」！

按照民進黨立委蘇巧慧的說法是質疑國民黨「洩密」，破壞疫苗採購。可是不要忘了，去年底前行政院長林全帶領的東洋原本早一步搶到BNT3000萬劑疫苗，就是被民進黨幕後黑手給破壞了，如今謎團未解，蘇巧慧反倒擔心立委同僚「監督」疫苗採購程序，莫非心裡有鬼？

國民黨團總召費鴻泰指出，當初東洋是以成本31元賣給衛福部38元含冷鏈，結果媒體披露有一個民進黨「吳姓立委」介入，一劑變成要賣45元還不含冷鏈。「吳姓立委」氣噗噗喊告，與「吳姓立委」同屬蘇系的蘇巧慧應該大力支持「疫苗採購調閱小組」，才能還「吳姓立委」清白，不是嗎？

罵笨，不是沒道理。害怕，絕對有問題。民進黨政府若不在疫苗採購程序上「自清」，杜悠悠眾口，恐怕跳到黃河都洗不清。