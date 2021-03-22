日本知名「壽司郎」餐飲集團「諧音哏」行銷活動引爆全台鮭魚之亂，客人姓名有與「鮭魚」同音同字即可獲得全桌免費優惠，導致短短兩天活動期間之內，全國竟有破百人次相繼改名，也凸顯出「延異」國格的詭異現象。

法國解構主義大師德希達提出「延異」(Differance)觀點，直指一種透過語言發音而產生的自由展現，例如國語「冰的」與台語「翻桌」異字同音，在電視與電影鐵獅玉玲瓏以及大尾鱸鰻中更成為主要劇梗，但對姓名國格而言並非純屬娛樂。

英國《衛報》以及BBC報導台灣媒體稱這場改名風潮為「鮭魚之亂」(salmon chaos)，直指民眾為了得到免費優惠，耗費一生僅有三次的改名額度，並且配上壽司畫面當作一則趣聞，恐怕也因改名運動淪為國際笑話。內政部政務次長陳宗彥表示，改名造成不必要的行政作業，呼籲民眾不要再為了餐廳優惠耗費時程而去改名，希望台灣民眾理性面對。英國媒體報導引述高雄一名馬姓學生改名「爆震鮭魚」，就連「鮭魚王子」、「鮭魚炒飯」都相繼出籠，此外還有充斥「鮑魚」、「松葉蟹」和「龍蝦」等海鮮，甚至有的姓名更改過後總計50個字，達到身分證姓名登記的極限。《衛報》在臉書粉絲專頁張貼這則趣聞，吸引破千臉友按讚留言，甚至就連台灣網友也參與其中，已遭國際媒體揶揄為另類的台灣之光。

鮭魚之亂已經凸顯「延異」國格，濫用改名權利不僅目光短淺，也會勞民傷財耗費行政資源，甚至淪為國際媒體的趣聞笑柄。

（作者為新聞研究所學生）