3月12日美、日、印、澳四國領袖舉行拜登上任以來首度與亞太國家領袖的視訊會談，一般稱為「四方會談」。有人認為四方會談的目的是美國想拉攏盟友對抗中國大陸，形成「印太版北約」。然而，本次會談最後主要議題卻都集中在經濟與防疫，很少觸及中國軍事威脅，或是軍事同盟。

筆者認為，最主要的原因在於「印度」，因為印度在四國當中是唯一跟中國大陸接壤的國家，「地緣關係」非常直接。去年中印邊境曾經發生小規模衝突，後來雙方努力自我克制，才未使衝突升高，印度顯然不願再度引發與中國的對立，因為太接近，傷害最直接。

3月17日舉行美日2+2會談，會後聲明強調台海和平穩定的重要性，並表示如果台海發生衝突，日美將合作應對。但是緊接著3月18日美韓2+2會談的會後聲明卻對中國大陸隻字未提，只聚焦朝鮮。其中的原因也很簡單，早在2007年開始，大陸就已經超越美國，成為韓國最大貿易夥伴，現在不但是最大貿易夥伴，也是最大出口市場以及最大進口來源國。對韓國來說，中國大陸是最接近他的大鄰國，這樣深切的經貿依存度，讓韓國不敢忽略。

在拜登政府展開這次亞太外交之旅前，他對台美關係作了很多鋪陳，包括：美國印太司令部稱台海六年內「可能發生戰爭」、表態支持台灣加入世衛組織（WHO）、承諾邀請台灣參與民主峰會（Summit for Democracy）以及以「國家」（country）稱呼台灣...等等。

很顯然，美國是想拉攏台灣與他站在同一陣線對抗中國大陸，但從美國去年底想阻止歐盟跟中國大陸簽訂「中歐投資協定」失敗，到前面談到印度、韓國的反應，我們再回頭想想台灣的處境。

陸委會或政大選研中心歷年的民調都顯示，不論國人支持「統一」或「獨立」，最大公約數就是「維持現狀」，既然要維持現狀，兩岸起碼要有對話，但是2016年民進黨政府上台後，兩岸協商全面中斷，不僅沒有對話，甚至在不斷累積仇恨。

以鳳梨、香蕉事件為例，台灣輸出到中國大陸的鳳梨被驗出介殼蟲，農委會主委陳吉仲罵對岸禁止鳳梨進口「不符國際貿易規範，無法接受」；台灣輸出到日本的香蕉被驗出農藥超標下架，陳吉仲立刻回頭罵業者「拿不合格商品充數，要依法裁處」。

中國大陸與台灣僅一水之隔，大陸對台灣之間有著全世界第二大的貿易逆差，一年達1,200億美元，台灣對大陸的出口，甚至已達出口總額的43.8%，我們姑且不去爭論誰依賴誰，但經貿依存度之深，數字會說話。

台灣處在當今世界兩大強權中間，不論在地緣關係或經貿依存度上，都不容許我們選邊站，執政者的責任，就是不要輕易走向戰爭，這才真正符合台灣人民利益，也希望民進黨政府停止累積仇恨，釋出善意。

春暖，如果不以善意播種，花怎麼開得出來？

(作者為立法委員)