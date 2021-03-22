廣受各界期待的美中在阿拉斯加州安克拉治舉行的2+2會議已經在19日晚結束了。這是一個坦率、務實、充滿挑戰，而且極其重要的會議，其後續發展必將深刻的影響未來中美關係和台海的和平及安定。

會議以前所未有的戲劇性碰撞開始，在美方用了4分45秒的時間對中國展開了眾所周知的攻擊後，楊潔篪和王毅各用了19分40秒和4分9秒全面駁斥美方的指控並闡述了中國的政策，一改過去溫良的態度，提醒「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」。這顯然出乎美方的預料，打亂了他們原來精心計畫的強勢布局，令中方在美方的舞台上成為聚焦的主角，獲得美國各大媒體的報導，先聲奪人取得開局的主動，將中國的聲音傳遞給美國大眾。

更重要的是它向世界傳遞了一個鮮明的資訊，在歷經兩個甲子的奮鬥後，是中國而非美國回來了！

激烈衝突的開場白後，許多人對未來美中關係感覺悲觀，但是美方沒有中斷或縮短會議，就可以說明雙方都有意願定義雙方在經貿、地緣政治等不同領域利益的立場和底線，避免因為意圖的誤解導致衝突，同時尋求在氣候變化、全球衛生安全、軍控防擴散等問題上的合作。

過去30年美國國內實體經濟的退縮、貧富懸殊的擴大，充分展示了美式民主政治和自由主義經濟政策的失敗。拜登團隊充分認識到過去美國政策忽略中下階層百姓的利益，而獨肥了金融寡頭的利益，必須更改，但是他們為將焦點轉移到外在的，特別是中國的威脅，所以重新拿起美蘇冷戰時期的「民主與極權對抗」的大旗做為號召國內和西方世界的精神力量。

這個「道」也就是意識形態方面的分歧，是今天美中最大的、也是最根本的戰略分歧。

然而，這個充滿宗教色彩的二分法既不科學也不可能真正的解決美國現在所面臨的根本危機。今天世界大多數人民，包括美國人民都知道在普世價值包裝下的西方制度出現了問題，必須更改，而相反的根據西方多個民意調查公司的調查結果，中國人民對於國家的方向和對未來的信心都超過80%遠高於美國人民的30%。美國政治人物應該檢討如何撥亂反正，改善自己而非將中國妖魔化。

為了美國和世界的更好發展，應該歡迎更多的不同制度的競爭。過去40年中國的迅速發展就是因為大陸政府不斷的從失敗中總結經驗，用科學的方法改進自己。在經濟發展上借鑒兩蔣時期台灣的政策，那就是孫中山的實業計畫精神，它源自於Friedrich List的經濟學，這個學說也正面的影響了南北戰爭前後的美國、日本的明治維新、德國和俄羅斯的高速工業化發展。

1913美聯儲成立後，美國逐漸的走向以Adam Smith經濟學主導的英國的自由主義經濟制度，1990以後更是加速自由化，導致今天的各種問題。類似的改變和衍生的問題也發生在台灣，當蔣經國逝世後，被新自由主義誤導的新一代領袖拋棄了兩蔣時代建立的制度，而台灣的發展開始遲滯。

所以不要被「民主與極權」鬥爭的口號誤導，而必須回歸到探索如何改善現有的制度。台灣人民必須用客觀的眼光來重新認識大陸，才能真正一勞永逸的解決兩岸不穩定的現狀！

（作者為中美論譠社社長）