去年10月31日飛行員朱冠甍遇難，今天又傳出2架F-5E單座戰機擦撞，雖已尋獲羅尚樺中尉，但失去生命跡象，另持續搜尋潘穎諄上尉。有別於近年戰機失事原因，空軍以擦撞發布消息，詳細失事原因仍須進一步調查。

然而，此事件突顯出幾個不幸的事實：

首先，空軍後勤保障有所謂「戰備零件儲存」規定，面臨一個即將淘汰的F-5E，何不大方拿出所有的戰備零部件更新現有的戰機？前飛官曾經呼籲，如果將戰備零件拿出來用，或許就能多保住一條人命。

其次，F-5E機體與發動機老化情形嚴重。F-5型戰機在台灣服役超過40年，自2001年以來發生8起事故，導致多名飛行員喪生，其中以F-5F雙座型居多。服役這麼久，空軍還讓老化嚴重的戰機服勤，非常不尊重飛行員的生命。

再者，目前F-5系列戰鬥機主要都在737聯隊台東志航基地，少數配屬401聯隊花蓮基地，主要擔任新晉飛行員的高級飛行訓練任務，並肩負部分空防巡邏、警戒及偵照任務。空軍應該全面停飛F-5，同時向美軍租借高級教練機。

從去年乃至今，解放軍空軍不斷襲擾我空域，空軍也同步攔截。殊不知，這是解放軍的騷擾戰、消耗戰與麻痺戰，目的就是消耗國軍有形與無形戰力。即以日本空軍自衛隊為例，2020解放軍共起飛720架次戰機，平均1天2架次，空自F-15J被大量消耗升高了故障率，現在幾乎放棄攔截了。我空軍明顯弱於日本空自，難道就能維持更高的妥善率？