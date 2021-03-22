隨著中美兩國對話的結束，原本預期對話氣氛應是和平的，未料不但看見雙方唇槍舌劍，中美兩國的矛盾快速的浮上檯面，對於本文而言，今日的拜登政府只是較為理性的川普政府，繼續走上「抗中」的戰略路線。

會場中，身為「中共中央外事辦公室主任」的楊潔篪提及，「美國沒有資格居高臨下同中國說話」、「你們沒有資格在中國面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。」這兩句話透露出北京政府對於過去四年的美國相當不滿，尤其在川普主政下，美中關係來到史上最低點，川普任內不但對中國大打貿易戰、科技戰、輿論戰等，並屢次針對香港、西藏與台灣問題與北京針鋒相對，對比2017年中國國家主席習近平於訪美時提及，「太平洋夠大，容得下中美兩國」的雍容大肚，在過去四年，不但沒有獲得美方認同，更遭到美國政府空前的打壓。

必須這麼說，當時的川普政府失去與中國和諧談話的機會，川普政府仍透過「冷戰思維」的模式與北京硬碰硬，而原先看似溫和的「拜登」政府，上任至今仍將中國視為高強度的「競爭者」，國安顧問蘇利文(Sullivan)更在會場表示不怕與中國進行高強度的競爭，美國以上的種種作為，均讓美中關係短期內仍無法看見曙光。

對美國而言，二戰至今仍舊稱霸全球，但美國對世界所造成的傷害已使許多拉丁美洲、非洲地區甚至東盟國家深感厭倦，對廣大的「開發中國家」而言，美式的橫行霸道遠不如北京「王道式」的戰略思維，大陸政府長期強調的重點在於，即使各國在先天的政治制度、社會文化上有所差異，但皆能透過兼容並蓄的模式和平共處，而大美霸權自以為豪的「美式民主」，更是破綻百出、不攻自破。

對美中而言，美國已在2017年失去與大陸合作、和談的機會，加上過去川普所掀起的「反中浪潮」，早已席捲美國政壇與軍方，如今中國大陸可說是憋著一肚子氣前來美國進行會面，對美不滿的情緒與中華民族的情懷自然表露無遺。

2020年因「新冠肺炎」使美國灰頭土臉，2021美中兩國會面，是中國在外交場合自信的與美對話的開頭，這不但代表中國時代的可能到來，更象徵中國將再度復興，恢復昔日的大國之姿，除非往後美國政府願意改變對中思維，否則美國的對華政策將一錯再錯，最後恐失去和談、合作的機會。

(作者為中華戰略前瞻協會會員)