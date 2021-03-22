陸委會主委邱太三表示，兩岸應創造建設性的模糊，報章媒體都肯定認為是蔡政府對於中國大陸的善意，但是，老共的核心是一個中國，不可能讓步，兩岸關係有解嗎？九二共識有無存在的事實，是否不合時宜，為何馬政府時代運用自如，毫無疑義，民進黨執政時就不要了，甚至曲解為中共併吞式的一國二制。

兩岸九二會談後，國共兩黨都堅稱雙方有達成所謂九二共識，內容是一中各表，互不承認及否認，這就是事實，民進黨可以基於政治考量不要，任何政黨都有其理想及願景，但是不要不承認這個事實。

回到關鍵性的問題，我們的中華民國憲法是規定一個中國及國家尚待統一，兩岸人民關係條例也是一樣，否則就是規定兩國而非兩岸，小英總統說將依中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸關係，我國憲法是剛性的明文憲法，國家名稱及領土疆域都有明文規定，總統本來就有遵守的義務，中共外長王毅也曾要求台灣應遵守自己的憲法，等於承認中華民國的存在，這恐怕比九二共識的不承認及不否認，更進一步，蔡政府要不要？

中共主張台灣與大陸同屬一個中國，依中華民國憲法的規定，是中華民國，只是目前尚未統一，如此符合現狀及合憲，中共承認中華民國與否，悉聽尊便，那還是回到九二共識，九二共識既然符合中華民國憲法的規定，有何損及中華民國主權及不合時宜，民進黨應該給國人一個切實的說法，不然，就修改憲法，對國家的名稱及疆域重新規定。

所以，邱太三所說的尊重兩岸的九二事實，呼籲兩岸共創建設性模糊，但是不談兩岸同屬一個中國，而九二共識的模糊地帶，只是雙方對中國的定義不同，邱太三還是迴避九二共識及中華民國憲法，中共不太可能退讓及接受，既然不說中國，再多的修辭語彙，還是未觸核心，只是不著邊際的話術而已，兩岸緊張關係還是無解，台灣自己不遵守憲法，等於擺明脫離中國，中華民國憲法才是台灣的保護傘。

回歸憲法，總統應盡守護憲法的本份，避免兩岸無解的僵局，不要讓台灣成為中共眼中與新疆，西藏及香港同等的地位，那是置台灣於險境，國人不可不知。

（作者為自由撰稿人）