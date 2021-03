在「四方對話機制」以及美日、美中接連舉辦的「2+2會談」中,台海議題都成為對話的內容,那麼美國刻意提及台灣問題,到底是想幫助台灣,還僅是想利用台灣?

根據台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會於3月20日舉辦的「拜登新局與台海安全」民調發佈記者會顯示,對於美國釋出的「主動善意」與「願意幫助」,只有21.3%的台灣民眾認為美國是真誠的,反而有61.1%的台灣民眾認為美國是別有用心地想要利用台灣。國民黨主席江啟臣曾說台灣所有政黨都是親美派,但這項調查結果確實讓人感到意外。

南海受到美日高度關注

先來看由日本、美國、澳洲和印度等四國領導人所舉行的線上「四方對話機制」(Quad),他們在會後發表了聯合聲明提出「四方對話精神」,Quad框架的概念最早是由日本前首相安倍晉三提出來的,體現在他2006年7月出版的著作《走向美麗之國》之中。

Quad的理念在於,通過日、美、澳、印四國一起從戰略的觀點出發,將其包含自由、民主主義、基本人權、法律的統治等要素在內的普世價值觀作為亞洲所共有及合作的價值基礎,由此確認了四國對於「自由開放的印度太平洋」的政策,並以此對應在南海和東海活動頻繁的中國。

南海問題已成為亞太地區和平穩定的不安全因素,除了各聲索國在南海的軍事擴張外,域外國家對南海問題的介入,使得南海主權之爭變得更加複雜化。美國新安全研究中心研究員羅伯特•卡普蘭(Robert D. Kapaln)在《外交政策》發表一篇名為「未來的衝突在南海」(The South China Sea Is the Future of Conflict)的文章,定義21世紀地緣政治的戰場是海洋,而且是在「南海」,屆時將會是全新的戰爭模式。南海的軍事價值在於:

第一,倘若掌握南海用為潛艦基地,足以遮斷整個南海水上交通。

第二,用為中型飛彈基地,東、西南亞各地,全在有效射程範圍之內。

第三,用為中型空軍基地,可以攻擊500公里飛行半徑內所有設施,並壓制敵對行為。

第四,用為雷達或太空偵測基地,可以監視周圍動靜態勢,使現行或潛在敵軍無所遁形。

第五,更重要的是具有在海洋中做為後勤補給的作用。

中國勢必加強在南海部署其軍事力量,以維護國家利益。例如中國在海南島建設核潛艇基地及大型港口碼頭設施,同時其海、空軍亦正積極強化西沙群島的軍事設施,並於西沙永興島擴建軍用機場導航雷達、機庫和油庫等附屬設施及情報監聽站,將使中國戰力投射範圍涵蓋整個南海海域,除強化對南海地區周邊國家的監控力度外,亦大幅提高共軍在此地區的防務能力。

中國在南海的軍事武力部署

中國也將永暑礁建成面積約為五平方公里的人工島,讓在遠離本土的南海海域獲得一個擁有機場,並可停泊5,000噸級艦船的軍事基地。中國已在永暑礁完成3,110公尺的跑道,四個長34公尺、寬25公尺的大型機庫,礁上的兩個停機坪的長度各達到535和626公尺,大約可駐防24架戰鬥機,而機場周圍的足夠空地亦可加建對空導彈陣地。

此外,中國規劃利用島礁基地與航母配合,才能更有效地保衛南海。所以在島礁修建直升機停機坪或無人機起降設施,配備監控設備可對大面積海域實施有效監控,如果中國掌控的南海島礁擴建成海空一體化的基地,就能與海軍艦隊配合,構成動靜結合的海上防線。像是中國派遣遼寧號與數艘驅逐艦、護衞艦組成的編隊赴南海及西太平洋海域進行遠海訓練活動,在某種程度是對相關國家挑釁行為的一種暗示,展示中國有決心有能力維護南海島礁主權和海洋權益不受侵犯。

至於中國在南海的空軍部署,則以海南島陵水機場為主,畢竟在西沙永興島機場部署的戰機數量有限,後勤、技術保障的條件也遠不能與陵水機場相比。然而,中國在永暑礁、赤瓜礁、渚碧礁和美濟礁仍有機場可供戰機起降,三個機場跑道長逾3,300公尺,可供中國所有戰轟機起降。其中永暑礁機場建立使中國空中打擊力量向南延伸1036公里。如以殲-11B、殲-20為例,作戰半徑均達到1,500公里,配備射程2500公里的長劍-20空對地巡航導彈,則打擊範圍囊括4,000公里以內的海域。若部署轟6K,則打擊範圍可含括5,500公里。

中國在赤瓜礁、渚碧礁和美濟礁上部署的戰機,其作戰能力也足以控制整個南海海空域。而以永暑礁、渚碧礁與美濟礁三座人造島為核心的機場將成為中國的戰略支柱。如果在每個人造島上部署一個大隊,也就是8到10架的殲-11戰鬥機,三個基地就可部署有一個團約24到30架的三代機,另外還可以有反潛機與空中預警機等其他飛機進駐,形成強大的海空優勢。如此一來,整個重疊區域的三個基地便可相互策應,形成三足鼎立的南海戰略鐵三角格局。

同時,中國還在西沙擴建了永興島機場,作為未來南海的行政中心和軍事指揮中心。衛星照片顯示永興島的機場跑道已從2,400米延伸到3,000米,能夠允許轟-6K轟炸機掛載全部武器起降,跑道旁邊擴建的機庫也能滿足蘇-27或蘇-30系列重型戰鬥機的入駐需求。過去永興島機場僅能部署殲-7與殲8戰機,現在中國海軍航空兵每年可組織殲-11B、蘇-30與殲轟7等戰機上島訓練。

除此之外,從永暑礁、美濟礁與渚碧礁的衛星照發現,這些礁出現六角形堡壘建物,南薰礁、東門礁、赤瓜礁和華陽礁也構築類似的防禦工事。六角形平台約9.1公尺寬,可能配有約6公尺長的防空火炮,另一側有約3公尺長可能是小型火炮的物體,這些可能是近迫式武器系統,有防衛飛彈攻擊的作用,因此「亞洲海事透明倡議」(AMTI)專案主任波林便表示,這是軍事化、意味著正為未來的衝突做準備。

迄今,中國已在南海將近十多個人工島部署武器,包括反導彈系統及防空系統,同時也加緊建設南海的軍事設施,已經建造二十多座可供轟炸機和空中加油機使用的混凝土機庫,美國情報衛星更是已經偵測到中國運送防空飛彈去海南島,包括近距離CSA-6b防空飛彈系統,及射程約200公里的紅旗9號飛彈(HQ-9)系統,飛彈的數量可能多達500枚以上,這些飛彈部署於南沙群島的人工島礁與西沙的永興島,主要目的就是要保護當地的飛機跑道。

美中的區域爭霸影響台海安全穩定

對於中國在南海擴張主權,為遏止中國軍事野心,美國軍艦多次以「自由航行行動」(freedom of navigation)名義駛進南海領域,以制衡中國的軍事行動、對抗中國擴張。而相關的軍事行動也不僅限於南海,歐巴馬任期最後兩年間,逐漸將軍事焦點自中東戰場轉移至亞洲,當時駛經台灣海峽次數每年約有12次,到了在川普執政時期,2019年美國軍艦於中國宣稱擁有主權或其開發的人工島嶼附近進行了10次的軍事演習,而光是2020年,美國海軍軍艦駛經台海多達13次,為14年來之最。

美軍極速加劇的軍事行動,不僅反映過去川普執政時期對中國的強硬態度,也顯示出美國國防部為制裁中國軍事擴張所做的努力,同時,軍艦過境也是現下能在沒有任何實際衝突的情況下,對付中國軍事擴張最為明顯的方式之一。由於川普執政時期於太平洋地區的軍事活躍,也使外界觀望拜登政府未來的態度。顯然拜登目前正藉由加深和太平洋盟友的羈絆,來制衡中國所帶來的外交衝擊。

包括美國現任國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)和國務卿布林肯(Antony Blinken)皆於3月中旬親訪日本、南韓,會見兩國外交官員舉行「2+2」,為兩人上任後首度親訪亞洲,藉此鞏固盟國關係。至於拜登政府上任後,美國海軍軍艦駛經台海也已累計兩次,包括在美中高層於阿拉斯加會晤前夕,於10日通過台海的美國海軍「伯克級」飛彈驅逐艦芬恩號(USS John Finn DDG-113)。

而美軍的芬恩號與中國的飛彈驅逐艦濟南號(152),更在3月11日幾乎同一時間出現在台灣蘭嶼外海,直到傍晚兩艦往東方航行才脫離台灣軍方監控。過去美艦通過台灣海峽,解放軍雖會伴隨跟監,但很少一路跟到東部海域,這恐是解放軍進一步劃定勢力範圍的動作,明顯擺出了「不只台灣海峽不歡迎美軍、就連台灣東部海域都是我的地盤」的意味。

其實,在拜登政府上台後,近期美台關係仍然持續升溫,美國甚至多次表示願意繼續協助台灣維持防衛能力、並參與國際事務等「善意」,但是台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會於3月20日舉辦的「拜登新局與台海安全」民調發佈記者會顯示,有61.1%的台灣民眾認為美國是別有用心地想要利用台灣,所以台灣人民顯然對美國的「善意」並不領情。

所以說,按最新的台灣民調顯示,台灣民眾已體認到美國的「友台」與「挺台」作為,其真實目的是為了美國的「抗中」及「制中」戰略,台灣民眾已明白表示了台海安全並不能夠只寄望於美國。

(作者為國立台東專科學校通識教育中心助理教授,台灣國際戰略學會研究員,國戰會專稿,本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登)