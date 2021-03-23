十年來，仍是全球最大的發展中國家的格局，仍沒有改變，但七個「是……但仍是」的內容，己發生了變化。

1.增長速度減緩了，但能源資源增多了，環境、環保、生活文明顥著改變了，並列為國家治理目標。

2.產品質量顯著提昇，不再只是或依賴低端產業鏈。

3.逐漸擁有更多自主的核心技術，尤其在互聯網、5G通訊、ＡＩ人工智慧、無人機、電能……等，已能製造更高端的產品外銷。

4.社會就業壓力仍大，貧窮仍需攻克，是最難啃下的硬骨頭。

5.中西部開發與一帶一路開步並進，但仍須調適改善，加大力度。

6.民生已長足改善，社保、健保尚須改革求進步。

7.肅貪力度加大，己顯成效，仍需貫徹執行。公平社會健全法治，人權維護尚須努力。

所以，習近平在十九大上說：

「中國人仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變。」

「中國是世界最大發展中國家的國際地位，沒有變。」

二○二○年五月二十八日李克強在兩會坦言大陸現狀是：

「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們的人均年收入是三萬元人民幣，但是六億人每個月的收入一千元」；「一千元在一個中等城市可能房租都困難，現在又碰上疫情，疫情過後，民生為要。」

二○二○年六月十五日大陸國家統計局資料顯示：

「六．一億人，年均人收入一萬一千四百八十五元」，月收入約一千元。

所以李克強要求：

「紓困政策，有相當一部分，就是用於保障基本民生的。」

「各級政府都要過緊日子，絕不允許搞形式主義，幹那些大手大腳花大錢的事。」

從十年前溫家寶，到三年前習近平十九大報告，再到今天李克強的宣示，不難看出，中共高層、國家領導人，對於真實的中國，一直有清醒的認識。沒有被「厲害了，我的國」等訴求搞昏了頭。

中國人民自豪於四十年來，翻天覆地的改革成就，引以為榮，是人性的必然。自豪於自己國家的成就，不禁讚嘆「厲害了，我的國」都在情理之中。這種發自民間底層的聲音，是可貴的，也是真實的。民間可以亢奮，廟堂卻很清醒。

當前大陸是全球第二大經濟體，取得第一也是指日可待，但中國大陸今天仍是個開發中國家，而且很長的一段時間仍是，這是事實。面對發展成就的同時，也必需面對，六億人月收入一千元，薄弱底層的現實。

日本記者隨身採訪大陸農民工，並稱之為被消失（遺忘）的二．一億，生活在沒有希望的底層，不慎處理，如歷史的流寇，衝垮明王朝。這些描述都是事實，但推斷的結論，未必能類比。

如只道日本嚴重的老年化，二、三十年的經濟發展停頓，東京街頭夜宿的流浪漢、都市底層的邊緣人，就斷定日本必然如何沒有明天。就如只看新冠疫情，美國超過八百萬以上的確診，二十多萬人的死亡，就斷定美國必然衰亡。都是不真實。

43%是月收入一千元，年收入約一萬二千元的大陸，它的人均是三萬元，看到43%，問題無窮，看至其他的57%又是輝煌無限。兩種描述都是真實的中國。關鍵在於執政者，如何面對它、處理它？

形勢逼人，挑戰逼人，使命逼人

大陸面對新冠疫情的衝擊，欲達成二○二○年精準扶貧的目標，中共中央以「形勢逼人」、「挑戰逼人」、「使命逼人」道出其任務的艱辛，也下定了使命必達的決心。

放眼世界，把扶貧列為政府施政極重要的頭等大事，必須完成的目標者幾希？以實際扶貧績效考核官員；以富裕省市，對口扶助貧窮地區成效，列為升遷標準；以國家之力，配合產業界，個別介入、個別輔助，精準扶持創業、展業以脫貧。大陸正以全國之力，全心全力投入脫貧大工程；不能只視為政治宣傳，而應視為能否真正脫胎換骨，使命必達，務必落實的目標。

開發中國家，大多也曾將脫貧扶貧，列為重大目標。已開發國家也都認識到，貧窮是必須要解決，否則必導致政治、經濟、社會發生大問題。但是除一再加碼發救濟金之外，似無良策。久而久之，無論哪一類型的國家，都知扶貧的重要，也有扶貧的口號、政策，成功且成為他國典範，又幾希？

（待續）