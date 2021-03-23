古人有云：「讀萬卷書行萬里路」，乃書本與生活的結合，很高興參加了今年中華兒女文史科技體驗營活動，參訪的重點即是自古為華夏文明中心的古城長安古都。

從大唐盛世開始一共有十三歷代王朝建都於此。萬邦來朝的景色依舊，西安城給人更多的遐想，在清明祭祖期間踏上這段旅程，不僅探索輝煌的過往，也是追本思源感念中國人始祖軒轅黃帝的祭祖慎終追遠的學習之旅。

炎炎夏季，清明掃墓節前後，一個清静的早晨，當大多數人還在空調房裡睡大覺時，一群活力四射的青年學子，來自台灣台北市立內湖高級工業職業學校的學生，興奮不已的已經提著重重的行李出發了。他們的目的地是文明古都——西安！

■萬邦來朝的大唐盛世

西安，我在歷史課本中夢寐以求的地方。千年的威武，秦朝兵馬俑是代表；貴妃的奢華，華清池是象徵；古代勞動人們的智慧，龍門石窟是結晶，也是西安事變的發生地，八天旅程，看到古城牆的寂静威嚴；兵馬俑的盛大壯觀，震撼人心，還有華清池的富麗堂皇。一路上，都有瑰麗的勝景陪伴著。

西安，不愧為千年古都，大至重點保護的城牆，小到街道上的房屋，走過歷史長河，都不可忽視，都是珍惜的文物。一磚一瓦，一草一木，以是千百年風雨的見證者。儘管它們是沉默的，但從它們身上能感受到古代之魂，古都的氣魄，是廣州、上海、南京這些現代化都市所不能體會的。西安的街道很乾淨，我留意到路上没什麼清潔工人，可見當地人已十分重視環保吧！的確啊，這麼珍貴的古都！

■震撼人心的地宮雄兵

參訪秦朝兵馬俑，解說員講解詳盡，帶領著我們中華兒女文史科技體驗營團隊，親眼目睹聞名於世的大秦地宮雄兵。之前以為是真人活埋陪葬品，後來才知道是陳列在一個非常大面積的地方，然後整整齊齊地把成千上萬的陶俑放在一起，進行陪葬，到現場親眼看了，才知道原本分布於三個坑道，眼見為憑，有些傳奇真的要親自到達現場才會感覺震撼。

不愧是十三朝古都，從飛機窗外看見那像棋盤格局式的城市規劃，立馬了解古聖先賢的智慧，令我再次讚嘆十三朝古都的西安文明。下榻旅館酒店後，可以步行遊歷回民一條街，看見鼓樓與鐘樓，就像皇帝玉璽般挺立近千年，夜晚在西安燈光點綴下顯得柔和浪漫，夜間照明下自成一道風景。與同伴在鼓樓與鐘樓迴望，恍如回到古往唐朝，令人如癡如醉。從城牆內到城牆外，從古代走到現代，融合時代的交替，西安的歷史與文化難怪令人嚮往。

■最是迷人的古墓壁畫

唐代古墓壁畫最為迷人，陝西省是擁有最多博物館的地方，陝西歷史博物館是中國數一數二，擁有現代化設施的大型國家級博物館藏，去了許多博物館看到非常多的珍藏古物，唯獨唐墓壁畫最令我讚嘆，也吸引著我們的團隊，尤其將唐代前人宮女唐三寶畫像的社會活動一一描繪，非常佩服唐代繪畫的技法與功力，尤其感謝曉波哥與博物館解說員的導引，讓我們知曉西安馳名中外的歷史故事，讓中華兒女文史科技體驗營團隊不虛此行。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供