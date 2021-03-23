藍綠為了疫苗採購調閱一事，吵翻了天。民進黨堅持不給監督，理由是疫苗是賣方市場，合約保密，一旦透明化，或遭到挑釁，疫苗買賣就破局了。藍軍說，全世界買疫苗都公開，唯獨台灣不能公開。不是有難言之隱，就是其心可議。

這事可有解方？當然有。

其一，比照國防委員會機密會議的作法，由全院在野黨立委中抽出7人，「入闈」查閱相關文件。此舉，意在防止黨籍立委護航政院。

其二，行政院和立院共同聘請兩個律師事務所，派遣精通國際商法的律師各一名入闈，協助委員辨識文件真偽、確認價格未含佣金及其他不法收益。

疫苗採購進度究竟如何，並非極度機密之事，民進黨百般遮掩，彷彿全台灣都是笨蛋白癡，不解全球醫療商業談判的模式。既然如此，何不試試上述的檢視流程，解眾惑、去群疑、且能自清？

不過，昨日蘇貞昌閉門施打AZ疫苗，事後發出照片，自表公開透明。然而，眼尖的網民發現，蘇貞昌打疫苗的那張照片，針頭上的針套都沒拔掉，網路瘋傳，蘇貞昌演很大！

新冠肺炎疫情延燒以來，民進黨高喊狼來了，也不知道喊了多少次了，如今，還有人信民進黨？我不知道你信不信，我是不信的！