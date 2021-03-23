在北京的台灣女人，還能有一口林志玲腔，但行為與觀念都不「台灣女人」了。（資料圖）

最近我才發現，我們在北京的這幫台灣女人挺可怕的。

這樣一說許多大陸宅男不會相信，人家說上海女子嗲、江南女子溫柔，但這些南方女孩跟台妹一比也要甘拜下風。

一幫台妹去吃飯時常會讓服務員小哥對我們青眼有加，有多少大陸直男能敵得過幾個姑娘齊刷刷地用台灣腔嗲聲「謝謝你喔」（順便綻放大大的笑容）？上次和三個台灣北漂姑娘吃飯，我們用這招各拿走一瓶免費可樂。

台灣女孩有一個強項叫「變聲」，我目前沒碰過幾個大陸女生會這樣做，但是我們這群在北京的台灣姑娘不論來了多少年都沒改掉這個習慣。

我們可以一邊對著同事凶狠地痛罵「你是白癡還是腦殘」，然後對著電話那頭的外賣小哥（或男友）用林志玲腔調說「對不起喔，麻煩你等我一下好不好？我等等就出去了~~謝謝噢。」

曾經有位娶了我台灣學姊的東北大哥私下發信息給我，「我要投訴！你們台灣女人都是雙面人。」

該位大哥在與同學聚會時一邊喝二鍋頭一邊胡侃，席間他的台灣媳婦一直扮演好溫柔台妹的角色，不斷幫忙倒酒、端下酒菜、充滿愛意地一邊微笑一邊摟著老公，讓她老公的東北小夥伴們連連高呼「台妹好，娶個台妹好，娶了台妹的老公像個寶」。

朋友們如此，愛面子的東北大男人大手一揮，愉快地付了幾千的酒帳，愉快地摟著溫柔老婆回家。一進家門，連「老婆親一下」都還沒說完，一個飛來的牛皮手提包砸到臉上，伴隨雷霆震怒的罵聲「你很有錢是不是、你沒事答應借人家錢幹嘛、我剛已經超級不爽了你還沒看出來你是白癡嗎……」

「我真沒看出來，她一直在微笑，我以為她都沒意見的。你們台灣女生好可怕。」東北大哥哭訴。

我同情地看著他，傻孩子，誰讓你娶台灣女人就算了，偏偏還娶個在北京奮鬥這麼多年的台灣女人呢。

我身邊獨自漂泊在北京的台灣女子比男人多太多，有些超過三十五仍未嫁、活得如同慾望都市的女主們；有些在台灣有個不愛賺錢的台灣老公，她霸氣地一人生活在北京，賺的比老公多？

沒關係啊，我們都AA，各自負擔生活費！

上個世代的台灣人喜歡緬懷過往、用憂傷地口氣說「昔日台灣如何如何」，年紀與我相當的台灣勞工們通常沒這閒工夫──成天悼念過去幹嘛？明天還上班呢。

我們一群在北京的台灣女人出去吃飯時，飯局話題通常圍繞在兩點──罵北京、罵台灣，缺一不可。

一個典型的「台灣北漂女人飯局」，通常會是如下情況。當然，以下僅屬個人經驗。

在吃前菜的時候，會有一個姍姍來遲的女人，話題以批評北京開始，「唉真不好意思，路上堵得要死，我只能下車再搭地鐵。北京地鐵好可怕，人多，熊孩子多。」

通常這現象能引起大家的共鳴，幾位吃著色拉的女人們不斷點頭，「對，北京的熊孩子簡直滿坑滿谷。」

「對！我以為台北捷運上吵鬧的孩子就夠熊了，沒想到到北京後發現熊孩子有三百種形式。相較之下台北的熊孩子還弱了點。」

「台北的熊孩子少，也可能是因為我們不生吧。」

「經濟那麼爛，誰敢生啊？不過北京這裡雖然大家都愛賺錢，吃的卻不怎樣，到底北方人這麼熱愛賺錢幹嘛？就為了買房子？」

「對，他們真的對吃的一點也不講究！」一個女人放下叉子很激動地點頭。

台灣北漂熱愛批評北京三點，環境、熊孩子、對吃食不講究，以最後這點為大宗。

「有一回我跟北方閨蜜說我好想吃滿是胭脂蝦的生魚片飯，結果她興高采烈地跟我說，好啊我們改天去吃小龍蝦。

天啊，這能一樣嗎？我噴她，她還一臉無辜地說「不是都是蝦？」

第二個女人接著貢獻經驗。

「對！我之前跟一個家境還不錯的山西同事約飯，我興高采烈地說某某大酒店的自助質量好，結果她一臉不耐，八十多塊不就可以吃自助了嗎？原來她眼中不錯的自助就是有不太新鮮的海鮮、有披薩、有可樂，管飽就行。

她邊吃邊說，不錯吧？八十多塊種類還多，又不是請客戶吃飯，那麼講究幹嘛？」

然後第三個女人接棒。

「我們公司也就一個上海男生會吃，其他北方直男都會把生魚片放超過三十分鐘，等它已經變成溫魚片再塞進嘴巴！」

「真假啊，他們到底會不會吃啊！」

一群女人驚呼。對台灣人而言，不會吃海鮮簡直是對生活的大不敬。

話講到這裡，前菜也吃完了，主菜上來了，批鬥會便會進入下一階段。

在大家切牛排時不知道誰開口了一句，「北京雖然有啥啥不好，但是人還行。」

這句話又獲得了大家的認同。

「對！北方人大氣，台灣人有點太小家子氣了。」

「對！我現在發現我是北方人，掏錢掏得比台灣男生都快。台灣人的腦子簡直內建一台計算器，上次我的大陸同事跟我說，以前在美國讀書時最佩服台灣同學，一群人出去吃飯時每個人加上小費要付多少錢，大陸人算得暈暈糊糊，台灣人算得清清楚楚。」

「對！我回台灣時和台灣同事去便利店，在北京公司我們如果兩個人去買點小飲料小零食，有時會很順手地幫對方一起結帳。小錢嘛。但是台灣同事呢？就算是一瓶五塊錢的飲料，都會規規矩矩地排在你後面。有一次我跟他說，給我吧，我一起結帳，結果他嚇死了，大喊『我不想欠你人情啦』。」

「台北比較講求人與人保持適當距離，有點親但是別太親，哪像北京，一杯啤酒下肚就能告訴你他一個月賺多少錢。」

講到台灣男生就算是敏感話題了，再講下去會被噴太現實，所以我們台灣女人會有默契地停留在這一層。

「對呀，而且台灣男生也不大氣，上次我跟男同事去吃飯，兩百六十五元，我找出兩張一百、一枚五十元銅板後，辛苦地找著五塊和十塊銅板，他就站在那裡看著我，連一句『零錢不用了』都沒說啊！」

但是批評台灣，除了小氣外好像也沒啥好說。談經濟？談薪水？太沉重了。

「不過，台灣食物我真懷念啊。」這句話的出現，未必代表「討論台灣美食」，有時這是代表──不談台灣了，聊聊其他的吧。

在吃甜點的時候，通常是最心平氣和的時候，適合聊一些稍微內涵的話題。

通常會沉默一小段時間，等蛋糕吃一半後才有人說話。

「上次我在三里屯跟一個老外聊天，他知道我做媒體後，用同情的表情看著我──喲，你們媒體只能寫『中國好棒棒，美國很壞』吧？」

「真假啊，那你怎麼說？」

「我說，確實有諸多管制，但是不是這麼簡單可以概括的。你在中國有十年了吧？怎麼還這麼刻板印象。結果對方很氣地說，不是刻板印象，我每天看Chinadaily！唉，你說還能怎麼說？」

「你可以跟他說，學好中文，然後看微信公眾號吧，裡面有各種罵中國的，從中國男人罵到共產黨。」

「不用多說啦，我跟剛認識的台灣朋友說我是記者，住在北京，他通常會說的下一句話是『你還沒被關啊』。」

然後一群喝茶的女人會再次驚呼──真假啊！

「所以說，那些人不懂北京嘛。」一個女人喝光花茶。

「不過也難怪他們，我也怕我的微信公眾號會被刪文。」

第二個女人喝完咖啡。

通常這時第四個女人已經買完單了，然後我們會打微信紅包給他。

台灣北漂聚會，通常會嚴格地按照「台灣標準」來付帳，四個人吃了354元，每個人一定會付88.5元。

因為我們都是台灣人，都不想欠對方人情。

「但是，當別人用很簡單的語氣來總結北京時，還是會挺無語的。北京也不完全是這樣吧。」

所以你看，獨自在北京的台灣女人們，雖然許多都還有綿軟的台灣腔，但是也都不「台灣」了。

上次在台北與一個台灣北漂女孩吃飯，看見她的穿著差點認不出來──帆布包，牛仔褲，T恤和白色夾腳拖，就這樣走在最繁華的台北東區。

對了，台灣人普遍不喜歡太張揚的口紅，崇尚清秀淡雅的淡粉唇膏，不像北京市中心，人人一口張揚的大紅唇。

我大笑「喂，你在北京是住雙井的耶，每天拎著小牛皮包穿著小裙子走國貿」，她冷冷地看我一眼，「你每天穿深V洋裝在三里屯晃悠，回台北還不是穿得跟森林系女孩一樣？」

我認識的每個在北京的台灣女人，賺錢本事未必漸漲，花錢本事完全倍增。以前在台灣吃個七百元台幣就喊疼，現在兩三百人民幣花的跟二三十元一樣。

當然，我們都會在朋友圈轉發那些「令人氣憤的事」，我們也都在觀望北京是往好的、還是不好的方向發展。

比起以前在台灣時都碰到類似的人、大家有著類似的觀念、有著類似的薪水和類似的壓力，北京激出了我們的囂張跋扈和慾望。

我們在北京都想當「觀察者」，但總會不自覺地如同每個生活在這裡的人一樣──囂張跋扈地仰起頭，堅信不論碰到什麼難題，往前走就對了。

只有在回到家鄉時，才有餘力感歎：歲月靜好，以後回來養老吧。（郭雪筠/台北女孩）