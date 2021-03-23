百年屈辱之終結，是一場脫稿開場白

沒人料到，作為拜登政府與中國第一次正式接觸的「中美2+2」，是在冰天雪地裡以烈日灼身的方式開局的。相信布林肯等人在聽完楊潔篪與王毅的激越陳詞後，面部感到灼熱，這是冷戰後，美國在國際場合裡遇到的首場震撼教育。

大陸輿論一片歡騰，看客們中有人說，眼框濕潤了。這激動從何而來？

近幾年，西方媒體時常揶揄中國的百年屈辱敘事，是過時的民族主義，戰狼性格的來由，彷彿中國一直活在過去，表面光鮮，靈魂落伍。

事實上，真正的癥結在於，中國的百年屈辱，一直未得到西方應有的重視與同情的理解，更別說有一絲一毫加害人的恥感。我們看到的是，西方列強將百多年前在中國實行的強橫利益瓜分，自詡為促成中國進入現代國家的功德。

看看描述二戰的西方影視作品，好似全世界只有死亡約600萬人的猶太人遭到苦難，然而中國軍民死了1800萬，平民佔絕大多數。將中國人命當成一回事看待的，向來只有中國人自己。公平地說，不只中國人，西方人對亞洲人的死傷，並不怎麼當回事。

對部分西方菁英而言，以前，我們是劣等人種，現在，我們是崛起的劣等人種。

遠在二戰之前，滿清末年的各種屈辱，是西方擴張史裡極不光彩的一頁，日本侵華，也是西方擴張下的副作用，日本解釋自身的暴力擴張行為，是為了自保，甚至是為了「保衛東亞和平」，免遭西方殖民。

如果當時的殖民帝國們，都選擇了「進出中國」的歷史敘事，這「侵略救中國」的概念，才是「百年屈辱」敘事的最佳土壤。

重點是，中國百年屈辱至今還在持續。改革開放後，中國是在美國所制定的，不公平的國際規則裡匍匐前進，一路吃悶虧到經濟崛起。去年一場全球性大疫，中國作為首當其衝的受難者，以霹靂手段防疫，還普遍遭到西方責問人權，甚至嘲笑，將戴上中國口罩的地球作為雜誌封面，暗示「黃禍」再起。

西方種種針對性嘲弄與攻擊，甚至暗中鼓動部分香港人搞內亂，在在都是佈滿於中國面前的地雷，想讓這個崛起大國栽跟頭，灰頭土臉，因此北京步步為營，處處戰略容忍，就怕自己一時情緒覆蓋理智而自爆。

看來，屈辱仍是進行式，無論中國弱，或強。

美國翻臉，登高一呼，白人國度群起反華，現代中國人在百年屈辱的歷史背景中成長，現實還處於日常屈辱中，點滴在心頭，只覺得「戰略容忍」這塊餅，愈來愈難以下嚥。

然後中國人終於拍桌了：

「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」，「(美國)不應該憑借自己的武力，到處去進行侵略，去推翻其他國家的合法政權，去屠殺其他國家的人民，造成了世界的動蕩不安」，「美國憑藉武力和金融霸權，對其他國家長臂管轄和打壓」，「美國煽動一些國家攻擊中國」，「美國應該自己管好自己的事，不要轉移矛頭，把國內沒有解決好的問題轉移到國際上去」。

「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話。20年前、30年前你們就沒有這個地位，因為中國人是不吃這一套的」。

對稱霸世界已久的美國而言，猶如被熱辣辣地抽鞭子，他們可是「看不起中國」的美國隊長，看不起中國是根深柢固的文化基因，即便這個現代大帝國，連公廁都缺乏，比羅馬帝國還不如。

當然，這脫稿開場白，絕非如布林肯所言，只是演給中國人民看的，中方應是脫稿給全世界看，尤其是拜登政府，民主黨與反華的美國人民。這個世界是否承受得住，中國政府是川普式的？中國人民是川普支持者式的？美國承受得住「中國優先」嗎？

對待侵略者，要用他們聽得懂的語言與他們對話。這出自習近平不久前在「抗美援朝」70週年的談話，經過「中美2+2」這一齣，不知道美國現在聽懂了沒有？

中國人聽得懂，陸媒將「中美2+2」的照片與「辛丑條約」照片對比：中國不是那個中國了。

西方先進國家，都禁不起中國算舊帳，本來，以合作為主旋律的中國外交，也沒打算清舊帳，但這並不代表中國可以讓他國踩著底線，坐地喊價。如果怎樣都可以，中國就是以前那個中國了。而其實，若滿清有現在中國這種實力，也無可能讓西方干涉內政，成天說教，沒讓洋人下跪磕頭就算皇恩浩蕩了。

人在台灣，跪美冠軍隊，對這場「中美2+2」別有感觸。那種對美國三流草包議員一言之褒，都能感激涕零的軟骨病，世所僅見。鈣片對台灣政客無用，他們已經全身癱瘓。

「中美2+2」是一次「平視外交」的實踐，也可視為「百年屈辱」之終結，只是大家都沒想到，它來自於一場脫稿開場白。

（作者為自由撰稿人）