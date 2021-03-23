觀察評估中美阿拉斯加2+2高官會，不能停留在罕見的開場白激烈舌戰階段，而要看會談的整個情況和結果，還要結合會談前後發生的事情做綜合研判。筆者以為，這場重要對話總體上是符合預期的，儘管開幕式發生了激烈交鋒，出現了溢出劇本的戲劇性場面，給外界氣氛緊張、可能談崩的印象，但考慮到閉門會議環節對話議題廣泛，還是有些成果的，因而是有益的和建設性的。

一是首次會談的雙方各自表達了基本立場、主要關切和優先事項，達到了相互瞭解的目的。二是雙方同意不衝突不對抗，繼續開展平等廣泛對話，實則是確立了繼續溝通的基本框架。三是就雙邊外交往來和人員往來便利化達成了一致。四是儘管存在重大分歧，但雙方有合作應對地區與全球問題的意願。五是舌戰止於開場階段，雙方沒有走到不歡而散的地步，後續不排除中美元首會晤（視頻）的可能性，因為雙方都把兩國元首通話所表達的意旨當做旗號，保留了後續對話和改善關係的空間。

中美2+2會談是中美過招的第一回合，美方小受挫折，雙方都有斬獲。美方的挫折一是場面有傷大雅，二是表現略顯稚嫩。中方的斬獲一是彰顯形象，二是穩住局面；美方的斬獲是處處討得了盟友的歡心。美方表示，回去後認真評估，進一步確定政策，準備第打二回合。中方則是不虛此行，得以按計劃步步推進。

此役過後，後續較量可以想像，美方可能由此變得總體上比較謹慎但堅定、溫和但有韌性，但也可能在國內壓力下繼續保持強硬姿態，不因安克拉治遭遇戰而有所收斂或退縮。在中國方面，可能猶如新中國憑藉日內瓦會議登上國際舞台一樣，中國外交真的在阿拉斯加開啟了平視世界的時代。

不過，中美博弈的基本模式仍是鬥而不破。較之美俄之間激烈的冷對抗，中美博弈算是弱冷對抗。作為一種競爭和對抗方式，美方還會主動進攻，中方也會毫不客氣地抵擋甚至反擊。但這種對抗應該是可預料與可控的，甚至是程式化和象徵性的，其規模會縮小、烈度將遞減、意涵會改變。

值得注意和需要思考的問題是：第一，儘管美方小受挫折，但從價值觀出發，恐怕難改舊習，不會放棄居高臨下，還會主動挑事和敲打，繼續把干涉中國內政作為其優勢的展現和得力的工具。中方也一定會理直氣壯地反擊美方拿人權壓主權的霸道行為，更多地批判美方自身的人權、種族、社會痼疾，同時應對美方打台灣牌、插手香港事務、盯住新疆問題。

第二，中方邀請俄羅斯外長到桂林會晤王毅並發表聯合聲明，頗有形成與阿拉斯加較量強烈對照的意味，這在美俄關係因拜登稱普京為「殺手」而招致俄方召回駐美大使的情況下，帶有共同應對美方的色彩。事實上，中俄全面戰略協作夥伴關係的分量真夠美方掂量的，試問美方敢不敢、願不願同時對付兩大強手，從而把自己變成當年以一己之力與美中兩強對陣，最後被拖垮的蘇聯？

第三，美外交佈局的重點是結盟對抗或圍困中方，但其盟友需要經濟發展與戰略平衡，不會完全聽命於美方，中方也會具體區別對待，以收分化瓦解功效，且從已誕生的17國反制裁聯盟來看，未來中方可能與友好國家結成非典型聯盟，來有效抗衡美方拉起的民主自由價值聯盟。

第四，在朝核問題、伊核問題、氣候問題等棘手的國際難題上，美國都需要中國的協助或配合，雙邊關係搞僵的話，也就一籌莫展了。所以，中美矛盾不少、競爭激烈、時有對抗，但絕不會走到徹底破裂、覆水難收的地步。

（作者為上海東亞研究所副所長）