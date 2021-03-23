美國總統拜登及其國安團隊，於3月中旬開始啟動他上任後的首次印太外交列車。在列車停留的每一站，幾乎都觸及「台灣問題」，尤其看到中美雙方外交高層在安克拉治演出針鋒相對的那一幕，開場白就提到台灣。但台灣的角色似乎只是一名局外人，而且還只能做「觀棋不語真君子」，這就是台灣今天面臨的外交處境。

談台灣處境離不開中美關係。無論是美國對中共採取的「圍堵戰略」，或是中共為此進行的「反圍堵戰略」，台灣都無法在中美這場「圍堵和反圍堵的鬥爭」中置身事外；但兩岸不相往來，台灣在「出局」的情況下，甚至有可能淪至「人為刀俎，我為魚肉」的下場。

新加坡總理李顯龍最近接受BBC專訪時的談話，讓我感同身受。李顯龍認為，新加坡在與中美這2個經濟大國和政治大國打交道時，「核心考量」是：第一，應符合新加坡的利益；第二，要理性評估形勢，並作出判斷；第三，須團結民眾，並說服人民相信，政府採取的是正確行動。

我引述李顯龍的觀點，是因為台灣的內外處境與新加坡類似，都以華人社會為主體，且都在強鄰環伺之下，被大國視為「兵家必爭之地」。從新加坡獨立建國開始，李光耀先生就為星國構建了一套「生存政治」的藍圖。我認為，李顯龍已善加運用他父親留下的這筆重要「政治遺產」。

今天台灣執政者面臨的考驗，若與星國比較，可謂有過之而無不及。「兩大之間難為小」，台灣處在中美戰略競爭之下，領導人的「核心考量」是什麼？我認為李顯龍提供的答案，正是今天台灣存在的難題。

首先談國家利益。美國學者杭亭頓曾說：「國家利益源自國家認同」，而認同危機正是台灣的「阿基里斯之踵」。蔡英文總統雖強調建立「台灣共識」，但只有當台灣人民知道「為何而戰」、「為誰而戰」，台灣才有建立共識的可能。

再談理性評估。也就是不以個人的主觀意願，來評估客觀形勢的變化。理性評估要經過「事實判斷」、「價值判斷」和「後果判斷」的過程。台灣有些政治人物，寧可「不問蒼生問鬼神」，甚至還需要網紅為其政策背書。

最後談團結問題。我們常說團結就是力量。拜登上任後，強調以提升美國的競爭能力為首要課題，當務之急就是彌合美國社會因2020年總統選舉產生的巨大裂痕。台灣實施民主政治，一次選舉過後就出現一次新的社會分裂。列寧說「堡壘最容易從內部攻破」，以「顏色」區分敵友，是當前台灣最嚴重的內憂。

未來4年將是攸關台灣生存與發展的關鍵時刻，台灣能否趨吉避凶，新加坡的「生存政治」值得借鏡。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）