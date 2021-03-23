F-5E失事，《環球時報》總編輯胡錫進再次品頭論足，只是民進黨做不好，自有台灣人民來檢討，胡錫進再怎麼說自己是刀子口豆腐心，也難免讓人有「幸災樂禍」之感。

現在民進黨已是胡錫進的忠實讀者，隨時等待著他的三言兩語，來操作仇中民粹。而胡錫進，用他本人的話說是「台灣能重視老胡的警告，那就對了」，只是台灣人民真的需要誰來提醒：兩岸量體的懸殊，軍事實力的差距嗎？

把台灣人民粗略分成「理性」與「感性」兩類，「理性」者當然知道大陸的軟硬實力，台灣不需要動不動戳北京一下；「感性」的人聽了胡錫進的話，反而會認為大陸是「紙老虎」，只會派胡錫進出一張嘴，這其實都是反效果。

至於蔡英文，當然知道台獨會引發戰爭，但也知道只要不越過紅線，北京不至於因為民進黨幾句嘴砲，就阻礙大陸「富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化國家」的腳步。

說到底，民進黨就是吃定了中國共產黨對14億人民的責任感，知道打台灣不是贏或輸，而是划算不划算的問題；只要民進黨放棄法理台獨，兩岸戰爭對台灣、對大陸、對所有中國人來說，都是不划算。

也有人認為，「兩岸終須一戰」，時間站在大陸這一邊，等到中美實力平起平坐，台灣自然會是北京的囊中之物。對武統有如此信心的人，也不該失去對「和統」的期待。

明天就投票，相信絕大多數的台灣人，很難投下「支持統一」，但如果大陸照現在的速度，再發展20、30年，下一個世代的台灣人，要找什麼理由來說服自己「統一是不好的」，也想不太出來。

中國共產黨的政績，是兩岸未來唯一的變數，大陸富強，自然而然「近悅遠來」。台灣是在威權時期，奠定了「經濟奇蹟」的基礎，才有後來政治體制的種種改革，這個「先經濟、後體制」的進程，相信大陸也很難繞過。

民進黨是為了選舉蹭仇中民粹，胡錫進也跟著去蹭仇台民粹，就未免跟民進黨一樣水準了。至於對民進黨不爽，連帶著也對台灣憤怒的大陸朋友，不妨把台灣當成一個鏡子，作為中華文化首先實施普選制度的地區，台灣有許多教訓，頗有參考的價值。

仇恨是人性的一部分，希特勒藉由仇恨崛起，美國有麥卡錫主義，歐洲現也存在著極右派的威脅；有民主的地方，必然也有人想藉由仇恨取得政治權力，這是歷史的必然。

而民主的門檻，也就在於社會的集體意識，是否能夠把「仇恨」限縮在一定的範圍。如果大陸民主了，必然也會有人想操弄著地域與地域的仇恨，階級與階級的仇恨，乃至於單純把自己的不順遂怪罪給整個社會的仇恨…。

把台灣想成為整個中國「摸著民主的石頭過河」的例子，希望大陸朋友的憤怒，可以緩和一些。

（作者為野台製作人）