立法院決議成立疫苗採購調閱小組，衛福部如臨大敵，陳時中部長質疑「除了滿足好奇心，對防疫有何幫助」；蘇貞昌女兒蘇巧慧影射「國民黨會洩密」，反而讓人不禁懷疑，到底民進黨在怕什麼？

公開透明，在民主國家本身就是價值，並非如陳時中所言，「只是滿足好奇心」。民進黨對於調閱小組的排斥，有三點是站不住腳的。第一、陳時中所謂簽署「保密條款」的歐盟，也在1月12日同意歐盟議員審閱疫苗合約，更因為AZ疫苗時程的落後，在取得AZ藥廠的同意之下，於1月29日公布遮蔽部分內容的AZ疫苗合約。可見民主社會，即便是政府需要保密的事項，也沒有對國會議員保密的道理。

人民已失去對AZ疫苗的信心

第二、民進黨對在野黨委員忠誠度的質疑，違反民主原則。所有的立法委員，都是台灣人民一票一票選出來的，每一位委員都代表民意；再說最有洩密紀錄的立法委員，是在臉書洩露中科院試射「天弓三型增程型飛彈」的王定宇。民進黨何必以王定宇之心，度在野黨之腹？

第三，從政治實務來看，若真有在野黨委員洩露疫苗採購事項，而導致台灣買不到疫苗，那麼這位委員可以說是政治自殺，連帶他的政黨也受牽連。民進黨的「擔心洩密」，只是廉價的藉口。事實上，不同國家對於疫苗採購資訊有不同的態度，例如英、美政府購買疫苗的價格已在媒體上公開，並沒有影響到他們對採購疫苗的進度。

人民有知的權利，台灣人民真正想知道的，並不在於AZ疫苗是如何買到，而在其他疫苗，特別是保護力最好、副作用較低的BNT疫苗，為什麼買不到？

去年東洋本已得到BNT原廠授權，卻因為衛福部惡意砍量，從3000萬劑縮水為200萬劑，因此破局。破局的原因是什麼，是衛福部不願意向「大中華區總代理」上海復星醫藥公司接洽，還是如媒體報導的「民進黨吳委員」介入？人民有權力知道真相。

現在歐洲人民對AZ疫苗的信心已然暴跌，德國、法國認為AZ疫苗不安全的比例超過5成，台灣也有7成醫護不願施打；更啟人疑竇的是，AZ疫苗的效期本應是6個月，台灣拿到的時候卻只剩3個月，這不就擺明了是其他國家的存貨嗎？

因為人民失去對AZ疫苗的信心，第一批11.7萬劑的AZ疫苗，只有6萬名醫護願意施打，衛福部不得不改變政策，從「11.7萬人打一劑」，改為「6萬人打兩劑」。如果這樣的信心危機延續下去，台灣將無法達到疫苗群體免疫，產業的復甦更是遙遙無期。

以防疫為藉口傷害台灣民主

誠實是最好的政策，公開透明是挽救信心唯一的方法。大部分的執政者都不喜歡監督，認為是扯自己後腿，但「監督」正是民主制度可貴的地方；若要假設「執政者一定是做好事，絕不會犯錯」，那民主制衡的意義在那裡？

現在國外疫苗採購不順，陳時中改畫國產疫苗的大餅，前衛生署長楊志良說得很直接，現在市場上已經有完成三期人體試驗，再加上數千萬劑實際施打結果的新冠疫苗，誰會對台灣只完成二期試驗的疫苗有興趣？陳時中以「之前國光的H1N1疫苗也沒有三期試驗」來護航，更未免貽笑大方。當年的H1N1疫苗是走季節性流感疫苗「更換病毒株」的程序，新冠疫苗卻是從無到有，兩者無法相提並論。

畫「國產疫苗」這塊大餅，是因為國外疫苗採購不順，也為蔡英文總統迴避施打AZ疫苗找一個理由；但如果民進黨自己都對AZ疫苗沒有信心，又如何期待台灣人民能夠相信政府，又憑什麼認為在野黨不可監督？

從去年《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》訂定之後，台灣事實上已經進入緊急狀態，陳時中的權力高於法律，可以禁止醫護出國，可以阻擋小明回台。

但別忘了，「絕對的權力，帶來絕對的腐化」，陳時中的權力，也可能讓民進黨在防疫資源中上下其手，謀取私利。台灣人民希望看到的陳時中是如履薄冰，小心翼翼；絕非是以防疫為藉口，傷害台灣的民主價值。