大陸在「東升西降」政治主旋律下，已不在乎西方國家的批評與制裁，首先表現在全國人大會議通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，完成「愛國者治港」選制改革。美日2＋2會談發表聯合聲明觸及到香港問題，大陸反應強烈，接著阿拉斯加美中會談，大陸更是罕見砲火四射。

經歷2020年新冠疫情對國家治理能力的檢驗，大陸自信心油然而生，斷然改變香港選制，已成為美中「大國競爭」第一塊試金石，接著就是台灣，將陷入美中交鋒火網。

大陸鐵腕治理香港

從2014年香港爭取真普選「雨傘革命」後，不斷出現各種有組織的抗議活動，示威者自發占據多個主要幹道進行靜坐及遊行，占領區包括金鐘、添馬艦、中環、灣仔、銅鑼灣、旺角及尖沙咀等，他們主要訴求為全國人大常委會撤回2017年行政長官選舉，以及2016年立法會選舉框架和候選人提名方案，爭取行政長官選舉公民提名權，並廢除立法會功能組別。

香港「雨傘革命」延續到2019年「反送中」運動，多次超過百萬人的抗議活動，不僅影響到一般市民的生活，因「黑暴勢力」滲入，原本和平的示威越來越血腥，已經超出常規抗議活動的可容忍度。「黑暴」禍港一年期間，他們大肆破壞，擾亂香港，但在部分媒體的報導下，黑衣的惡行被美化，港警浴血止暴卻被抹黑。

中共為了整治香港的政治社會秩序，首先祭出《香港國安法》，不僅把「黑暴勢力」徹底打垮，支持黑暴勢力的香港民間團體與外國駐港機構，在國安法的治理下，紛紛選擇大撤退，香港黑暴抗爭形同瓦解，外國在港勢力也不敢再支持黑暴行動。

大陸以《香港國安法》鐵腕治理香港的同時，西方國家紛紛聲援香港民主運動，美國也對陸、港高層人事祭出制裁行動。但大陸並未做出過激的反應，而由香港保安局強硬表態「美國的威嚇手段不會得逞」。更有甚者，美國的制裁行動被認為這是因為中國崛起後，美國認為中方挑戰其超級大國地位，兩國的博弈已經從香港制暴與反制暴開始。

在美中針對香港問題你來我往的制裁與反制裁之後，對中國強硬的川普下台了。拜登政府上台以後，高舉「大國競爭」旗幟，但3月11日全國人大通過「愛國者治港」選制改革後，美國即使反對，但總體聲量已經不如以往，尤其是美中在阿拉斯加進行戰略對話，中國代表國務委員楊潔箎更是反客為主，重炮轟擊美國。

東升西降形勢明確

而英國對於香港選制的改變，似乎也出現無力感，只是由外交大臣在推特發出「中國最新的破壞香港選舉制度和扼殺民主聲音的決定，使其仍在進行不遵守《中英聯合聲明》（狀態）」的聲明。其他國家想抗議中國改變香港選制的舉動，更是失去著力點。

大陸不但在新冠疫情考驗中「戰疫」勝利，而且在「戰疫」過程中能夠維持2%以上經濟成長率，「東升西降」形勢明確，雖然還不到毛澤東所稱的「東風壓倒西風」程度，但「東風、雨露」都往中國移動，美國想在「大國競爭」中占得便宜，恐怕時不我予。

從香港選制的改革看出美國對抗中國出現手中無牌的窘境，未來美國是否能透過聯盟的力量，讓「西風再次壓倒東風」，全球各國莫不關切。尤其台灣，在美中「東升西降」與「大國競爭」格局中，角色越來越尷尬。香港選制改革是美中「大國競爭」第一塊試金石，台灣問題必然會被大陸優先放在美中較量天秤上，作為第二塊試金石。川普時期台灣可以「倚美抗中」，拜登處理香港問題空有表態卻無作為，顯得蒼白無力，台灣可能要問一下「拜登老矣，尚能飯否」？

美國印太司令戴維森預示中共會在6年內犯台，戴維森緊迫的危機感，代表美國相信「東升西降」不是假。當美國掌握印太最大軍力的將領，都對台海和平不抱樂觀，台灣還有什麼本錢樂觀呢？

台灣已成為中共「中華民族偉大復興」的指標，該做何種戰略選擇？繼續「倚美抗中」走香港「攬炒」之路，還是回到天秤中間，民進黨不能再民粹式思考這個問題，得理性三思再三思。