阿拉斯加會談落幕以後，中國大陸許多媒體和網友都對楊潔篪在開場時對美方代表16多分鐘的開炮津津樂道，認為他振振有詞地數落了美國的政府和制度，替在中美貿易戰或者甚至在更早之前，就受到美國欺壓的中國人吐了一口怨氣，簡直是大快人心。同時他們也覺得楊潔篪敢對著美國代表直言不諱的表現，顯示中國終於在外交場合也能和美國平起平坐、分庭抗禮。然而從整場會談的形式和結果來看，真的是這個樣子嗎？

首先，這場會談的地點選在阿拉斯加本來就已經不對等了。因為對美國來說，他們就是好整以暇，等著中方代表風塵僕僕、舟車勞頓地來到這個地方跟他們見面就好。就算現在飛機很方便，飛來飛去也不過就是那幾個小時的差距，但一個是在自己家待客，另一個是到對方家裡作客，雙方表現出來的氣勢又怎麼會一樣？虧中國外交部的發言人趙立堅還在記者會上意有所指地酸說，代表團一到了阿拉斯加，不但感受到了阿拉斯加寒冷的天氣，更感受到了美國身為主人的「待客之道」。但既然如此，其實一開始就可以選擇不要去的。光是同意要在美國的地盤上見面，中方就已經矮了一截。

而開場時楊潔篪的那一番脫稿演出，實際上也讓人看出了中國在外交談判的場合，還有很多不盡成熟的地方。譬如作為中方代表主力的楊潔篪，讓自己的情緒毫無保留地表現在這個正式的外交場合。從哪裡可以看出他不是在演戲，而是真的被自己的情緒衝腦呢？就是他對打斷了他的翻譯發火。

其實在做逐步口譯的時候，有經驗的講者往往會進行到一個段落，就停下來給譯者翻譯，然後再接著講下一段內容。但是實務上很常遇到的情況，就是講者自己滔滔不絕一直講，所以做翻譯的常常就要自己看情況，覺得內容差不多了就要直接打斷講者，先翻譯。否則一來，翻譯記不了這麼多內容，二來是那些等著你的翻譯才能知道講者在講什麼的人，會一頭霧水。

可是當翻譯打斷楊潔篪的時候，楊潔篪的反應是什麼呢？「這還需要翻嗎？好吧，你翻吧！」然後還用英文對對面的美方代表說，他這段落落長的話對譯者是一個考驗。不過要不是譯者打斷楊潔篪，他還不知道要繼續到哪一個段落。所以其實譯者打斷他，剛好讓他可以緩一下，結果就被他的颱風尾掃到。

當時楊潔篪的這一段話，或許內容聽起來會讓很多中國人覺得「舒服」。可是當時他的一整段連珠炮，對現場聽不懂中文的美方代表並沒有意義。他們只看到原本說好的2分鐘開場白，被楊潔篪硬生生講了16分鐘，最後翻譯打斷他，還被楊潔篪擺臉色。所以布林肯馬上接著說，「我們要給翻譯加薪了。」藉著給翻譯拍背，又再摸頭中國一次。

會後布林肯說這次會議美方的目的有達成，不是在虛張聲勢。反正就是看中國要講什麼，就算楊潔篪說了那麼多，也沒有超出他們的預期。所以美方還是按照自己的步調做該做的事，像布林肯接著到了歐洲，就和盟國公布了要制裁中國新疆問題的一系列措施，並沒有因為會談就不對中國做什麼。這樣看來，中國大陸真的有在這次的會談得分嗎？

（作者為口譯工作者）