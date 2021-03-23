千呼萬喚，台灣終於開始施打AZ疫苗，不但時機點已遠遠落後世界各國，11.7萬劑疫苗是否買貴了，衛福部長陳時中始終諱莫高深，不敢公開向國人說明、也不願接受立委監督，只在綠媒電視台及廣播節目透露「買貴了」訊息，真不知是什麼心態？

陳時中刻意在綠媒電視台政論節目中，脫口買貴了，還大擺闊氣，反批立委成立「疫苗採購調閱小組」對現況沒有任何改變，「買貴了，反悔也來不及」。更誇張的是一再搬出疫苗採購有保密協定，消遣立委「除了滿足好奇心之外 ，對防疫有什麼幫助？」

陳時中仗勢指揮官身分，是全國曝光率最高行政官員，大可每天從容面對各家媒體侃侃而談，卻從不老實跟國人講清楚疫苗採購過程，只在綠色媒體間續透露採購過程多辛苦、多偉大，是世界各國罕見的疫苗採購黑箱作業。

疫苗即使買貴了，只要開誠布公說清楚講明白，國人不會不支持。全世界購買疫苗最積極，最快施打的以色列就是例證，即使以色列以3倍價錢搶購美國輝瑞和德國BNT新冠肺炎疫苗，如今施打率已快近8成，大幅降低感染率，人民對政府的防疫高效率一片讚揚！

反觀我國購買疫苗過程，只因意識形態作祟導致BNT疫苗採購落空，陳時中仇中心魔說不了口，改口為「有人不希望台灣太高興」，至於這人是誰一樣不敢明講，只會牽拖一大堆理由，鬼話連篇。

如今一線醫護人員僅能施打副作用最多的AZ疫苗，且證實花大錢買了較差的疫苗，難怪陳時中只敢在綠媒帶風向。可預見未來世界各國如實施「疫苗護照」邊境解封，只能堅守邊境防疫政策的台灣，勢將不知所措。