1976年十年文革結束，歷劫餘生的巴金被放出「牛棚」後，終生苦苦反思：「十年浩劫究竟是怎樣開始的？人又是怎樣變成『獸』的？」

2021年3月，日本知名壽司連鎖店推出姓名中有「鮭魚」同音同字的民眾，可以享有「全桌免費」的優惠，數天內全台超過300人改名鮭魚。日本媒體驚嘆：日本人都無法複製這種事。原因之一是：台灣人「沒有心理障礙」。這話真太「本音」了！27年教改，逐步解構了歷史、文化、道德，「人」就這麼變成「鮭」了。

教改首先解構國族概念。減少文化經典，因為那是在灌輸「中國認同」。歷史不必再背「唐堯虞舜夏商周…」朝代名，要略古詳今，要同心圓，要背原住民16族，外加日治的豐功偉業。於是「中國」、「中華民國」，都成為虛無的概念，可有可無。

「台灣」當然挺具象，但是台灣90%以上的人都是漢民族，主流本土語言是「閩南語」，文字是「中國字」，過「中國年」，端午節為屈原吃「粽子」…，反而跟原住民不太熟。想建構自己是偉大的「台灣民族」，地基有點不穩，圖像有點奇幻。

國族解構，宗族自然產生骨牌效應。清明掃墓，墓碑上刻著「平陽」 「河南」 「太原」…，那是啥米？哦，原來阿公阿嬤來自中國，那麼「阿公阿嬤是外國人？跟我們不同國。」早些年這是玩笑話，現在的孩子可是很較真呢！他們正在逐步解構與過去世代的關聯性。如果有一天，「趙錢孫李，周吳鄭王」都可能被認為是外國姓，名字還能讓孩子尊重、自我期許、終身相隨嗎？

接下來當然是解構文化。當課綱把印記鮮明的「中華文化」改為模糊籠統的「多元文化」時，台灣社會運作就失去了依循的準則，一人一把號，各吹各的調。「啥，大丈夫行不改名坐不改姓？呸，只要我喜歡，有什麼不可以！」

「改名增加戶政事務所工作量？蛤？又不是增加我的工作量。」連名作家也在旁搖旗吶喊：「貪小便宜有什麼不對？」「廉恥」一文已被下架，禮義廉恥成為空谷跫音，「人」就這麼變成「鮭」了。

鮭族只貪小便宜，沒有價值堅持，「沒有心理障礙」，架空中華民國，卻無能力捍衛台灣國。習近平何須文攻武嚇，重金都不必，施點小惠，「連改名都可以了，統一有什麼困難呢？」不過改個國名罷了。台灣的未來，一葉落而知秋。

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）