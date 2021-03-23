目前各國都在積極施打新冠疫苗，台灣也開始開施打，並由蘇貞昌院長和陳時中部長帶頭示範，這對我國國民健康及國境開放有所助益，也是民眾共同的期待。然而，疫苗採購的資訊在政府選擇性的公開下，民眾只能獲得片面資訊，在野黨想藉由「疫苗採購調閱小組」進行監督，卻在民進黨立委人數優勢下經複議程序被否決。民進黨立委不僅自我閹割其國會監督的權利與義務，更貼標籤、掛紅帽，指國民黨立委會洩密中共，疫苗價錢公開將影響採購，企圖利用反中氛圍，毫無顧忌的替行政機關找掩護，立法行政一體，傷害了權力分立原則。

立法院為有效行使憲法所賦予之立法職權，自得享有一定的調查權，主動獲取資訊，充分思辨，審慎決定，以善盡立法機關之職權，發揮權力分立與制衡的機制。《立法院職權行使法》規定，立法院所調取之文件，限由各該調閱委員會、調閱專案小組之委員或院長指派之專業人員親自查閱之。查閱人員對機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、錄音或為其他複製行為，亦不將文件攜離查閱場所。至於何種文件屬於機密，依《國家機密保護法》加以規範。因此，如果執政黨認為疫苗採購涉及國家機密，基於國家安全大可自行核定疫苗採購之機密等級，誰都不能無故洩漏相關資訊，此為正道，民進黨立委卻反其道而行，破壞國會監督制衡的機制，自廢武功。

另外，近日監察委員蔡崇義、王幼玲、趙永清為中研院前院長翁啟惠作出第三版調查報告，一案三查翻案洗白翁啟惠，3位監委並強調每一個議題有多個面向，三個相關的調查報告所涉重點各不相同。確實，針對同一議題，不同監察委員從不同面向作出調查報告的案件應該有前例，但這是針對同一議題。

翁啟惠經監察院彈劾，案件即應送懲戒法院，由懲戒法院經言詞辯論程序做出申誡處分判決，翁啟惠提起再審被駁回後，轉頭向監院陳情，指責都是監察院未正確函復懲戒法院，財產申報不實及違反利益衝突迴避都已被撤銷，使其再審程序受到不公平的對待。但別忘了，翁啟惠是撤銷處分的當事人，處分書理當送達當事人，其可持撤銷處分書向懲戒法院提出再審，交由懲戒法院作判斷。

如今，二度再審申請被駁回的翁啟惠，得以第三版調查報告作為新證據再次提出再審申請，開創彈劾翻案的「新契機」，引發官官相護之嫌，讓監察院的形象大壞，難道第6屆監委的任務不在整飭官箴，而在為執政黨廢監院添加柴火？

疫苗施打是現階段與未來一年的重要防疫方向與政策，但疫苗採購黑箱作業，利用人數優勢否決「疫苗採購調閱小組」，政府卻沒在怕；3位監委為翁啟惠翻案，引起民眾譁然，民進黨立委不發一語，政府也沒再怕。因為，行政、立法、司法、考試、監察五權幾乎被執政黨把持，1450大內宣讓滿意度居高不下，政府做起事來自然毫無顧忌，但這種隻手遮天的統治，非人民之福、民主之幸。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）