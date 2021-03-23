新冠AZ疫苗開打，在幾經推拖、長考、折衝下，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中終於同意以身作則，施打「天下第一針」了。此舉無論從何種角度來說，對台灣民眾施打疫苗的意願和信心，都是有絕大助益的，這也是世界各國領袖一致展現的政治人物風範，因此都大肆張皇、宣傳，以直播方式讓全國民眾知聞。

但是，儘管蘇貞昌與陳時中都率先開打了，台灣仍有許多民眾認為其中可能有詐，懷疑蘇、陳二人是打「假疫苗」，否則為何遮遮掩掩，不願以實況示人？

這「天下第一針」是否為「假針」，其實根本不重要，因為如要作假，即便「實況轉播」，也還是可以「造假」，蘇、陳二人殊無必要多此一舉。所以，問題的關鍵不在此針是真是假，而是為什麼會有許多人懷疑是「造假」。

首先，這牽涉到AZ疫苗所傳出的嚴重副作用，以及在北歐各國延遲、停止施打的消息，政府始終沒有給民眾清晰的說明，疫情指揮中心在面對記者提問時，發言人莊人祥甚至還回嗆記者「我為什麼要告訴你？」

其次，在整個爭論過程中，蘇、陳二人一直迴避、推拖率先施打的問題，最後只好關起廟門搶頭香。此過程正如陳時中極力鼓吹「萊豬」，卻以「三高」規避自己食用的問題一般，雖然最終是捲起了袖子，但卻讓人懷疑政府高層自己都缺乏信心。

三者，平常最擅長運用各種方法作「大內宣」的民進黨，居然會放過如此一個絕佳的宣傳機會，不大張旗鼓、加油添醋予以宣傳，反而躲起來來打，最後只發一圖淡化處理，太違離常情了。在這種情形下，當然就難免讓人質疑這「天下第一針」是否有假的問題。

對民進黨如此輕易放棄「大內宣」的機會，我是滿頭霧水的，但對蘇、陳的「天下第一針」可能「造假」的問題，我認為民進黨膽子再大，也應該是不敢的。在野黨理當觀其後效，看看其他已經施打的醫護人員是否未有副作用，然後該支持的就支持，該批判的再批判。

新冠疫苗關係全民的身心健康，更牽動到疫後經濟的復甦時間，對台灣而言，其重要性是不言而喻的，糾纏在真假問題上，對台灣未來的發展一無好處，只是平添一些政治口水而已，民進黨儘管做慣了小人，但在此事上，在野黨卻也不必先存有小人之心，否則的話，政黨惡鬥相循，台灣就永無出頭之日了。

蘇貞昌說了，他很誠意、勇敢地率先施打疫苗，如果那麼多的醫師護士跟他一起做假，這樣以後誰還敢看病，希望台灣大家不要因為種種理由，什麼都唱衰質疑。

不過，民進黨的高層，顯然在施打疫苗的主動性和積極性上是失策的，對率先施打既百般躊躇，決意施打後又遮遮掩掩，又如何能袪百姓之疑、安百姓之心？

（作者為大學退休教授）