日前在阿拉斯加州首府安克拉治，舉行了美國拜登政府上任後首輪美中高層對話。中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪花了比對手8倍的時間，教訓了當今世界第一強權，為至今仍念念不忘「百年屈辱」的中國，狠狠地出了一口惡氣，儼然成了民族英雄。

今年歲次辛丑，120年前清廷因「庚子義和團之亂」遭八國聯軍攻陷北京後，簽訂最嚴苛，動搖國本的《辛丑條約》。不知當時的慈禧太后與欽差大臣李鴻章心裡是否也同樣叨念著：「難道我們吃洋人的苦頭還少嗎？」

雙方將「對話」演成「對槓」，也有各取所需的附帶效果：大陸可一掃「川建國同志」極端施壓的憋屈，拜登政府也可藉此擺脫「軟弱親中」的指控。然而從電視轉播畫面觀看，美中雙方會談人士的肢體語言與表情反應，很難歸結出雙方事前就相約套招，足見彼此積怨久矣。

雖然3場閉門會談，事後被形容為「坦誠」、「有益」、「建設性」的對話，但是在之前媒體拍攝的開場，楊潔篪與國務委員兼外交部長王毅的發言，營造了中國已經實質上與美國平起平坐的強烈形象；取得了那些曾被美國頤指氣使，備受委屈國家的代言人地位；同時也給撰寫「中美難免一戰」，以及敘說「修昔底德陷阱」的各界人士，提供了新的事證題材。

美中關係已然「越過山丘」。那些被大陸指控企圖「拉小圈子」或「拉幫結派」圍堵中國的國家，可能必須「丟掉幻想，準備鬥爭」。夾在兩大強權之間，不想選邊站隊的廣大國家與周邊鄰居，恐怕更是戒慎不已。

美國國會山莊535位聯邦參眾議員，大學與智庫成千位中國政策專家學者，如果回看阿拉斯加上演的這齣大戲，或許會對拜登國安團隊籌畫此次高層會談的技術安排與會場掌控，持有不同的評價，但一定會對中國大陸不再「韜光養晦」，轉變成「奮發有為」的決策意識體會深刻。

當習近平領導下的中國倡言「東升西降」，已經不同於毛澤東講「東風壓倒西風」的時期。美國政府以及朝野政策人士，在思考未來對中戰略部署與雙邊交涉時，應會拉起更高的警戒情緒。

甫趕在去年底與中國簽署《中歐全面投資協定》（CAI）的歐盟，以及談定《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的東協與亞太周邊國家，看到北京嗆美的霸氣，雖不至於倒抽一口寒氣，當會算計未來中國大陸與自己交涉時，是否也會擺出「居高臨下」的姿態，而各國在同時應對美中兩強關係時，勢必也將更為戒慎。

大陸代表在阿拉斯加對美國官員一氣呵成的宣洩，對曾經處理兩岸協商的台灣朋友而言，既是司空見慣，也是寒天冰水：竟有如此相似的情緒壓抑，感同身受，又有如此貼切的詞彙表述，恰可套用。以力假仁者霸，以德行仁者王，誠乃華夏民族面對世界，兩岸人民面對彼此共有之認知，心悅誠服、「不卡脖子」才是兩岸心靈契合的關鍵。

美中兩組高官的針鋒相對，的確極具張力，但不能否認雙方在川普之後，皆有意願營造不一樣的關係。鑒此，面對美中台新局，即便美國仍堅持強硬對中立場，台灣的決策思維絕不可毫不自覺地停留在「回味川普」的全面對抗心態，而須頭腦清醒地拉出一條更為自主的大陸政策軸線，以維護台灣的最佳利益。

楊潔篪、王毅兩位中方主談代表在阿拉斯加，讓全世界意識到大陸的底氣，也警戒到中國的崛起。正反相生，福禍相倚，出一口惡氣固然振奮一時，過早激起列強「合縱」之謀，未必合算，更何況北京一再自勉「永遠不稱霸」。

《辛丑條約》的正本仍由中華民國的外交部存放於台北的故宮博物院中。華夏中國由貧變富，應以人民為念，轉弱為強，仍賴自省功夫，兩岸都別讓這120年白過了。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授，戰略暨兵棋研究協會理事長）