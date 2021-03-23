據23日報導，新北市市議員葉元之質詢關心垃圾費不斷上漲的問題，垃圾大戰將展開？顯示各地累積多年的垃圾危機逐漸擴大，引起社會各界重視。其中，台東地區垃圾問題已存在多年，各垃圾掩埋場均已近超量掩埋，甚至有垃圾堆置高度超逾30公尺之掩埋場。

新冠肺炎疫情爆發以來，政府積極推動與補助國旅振興經濟，東部成民眾旅遊首選之一。據報載，109年報復性國旅百萬人潮帶來驚人垃圾，根據台東環保局統計109年6、7月的垃圾量6,300多公噸，比108年同期增加500公噸。今（110）年清明連假、中秋節將屆，若不正視此問題，隨時有垃圾爆場危機，東部觀光地區垃圾大戰可以預期。

台東縣人口約21.5萬人，面積約3515平方公里，南北長176公里、行政區共16鄉鎮市。近年每日清運垃圾量約120公噸至90公噸，設有11處垃圾衛生掩埋場處理垃圾。民國87年，在垃圾以「焚化為主、掩埋為輔」及「一縣市一焚化廠」的政策下，台東縣以「興建─擁有─操作」（BOO）方式，委由「達和大豐」工程公司統包設計興建，焚化處理量為300公噸/日；民國94年完工時，由於當地居民及環團堅決反對而未能順利啟用運轉，迄今已16年。

民國100年5月與101年1月，達和大豐公司所提爭議之仲裁獲勝，台東縣政府支付19.6億元賠償金取回焚化廠產權，每年編列千萬預算維護管理。民國108年5月，台東縣議會以10票贊成、8票反對、7票棄權，通過了5.63億元「重啟焚化爐修繕預算案」，其中4.2億元由中央補助、1.43億元由縣府配合款編列。該預算案並在108年下半年起進行修繕工作的專業營造管理監督顧問公司招標；109年起進行統包規劃設計與施工招標；預計111年上半年完工試車驗收、下半年即可開始正式啟用。

反對重啟焚化爐之民眾與環保團體希望縣政府能將焚化廠轉型、改造為廢棄物能資源化的多元資源廠，並從源頭減量及分類回收，以及提升廚餘處理量能著手，使台東縣境的垃圾趨於零廢棄，並與焚化技術脫勾。

針對台東地區垃圾焚化廠重啟的相關環境管理問題，筆者謹提出以下三點建議：第一，台東縣垃圾焚化廠的重啟案，在地方上有贊成與反對不同的意見；雙方都有各自堅定的專業疑點與認同看法。重啟案所提送的「焚化廠興建及營運環境說明書變更內容對照表（第四次變更）」，環評委員在審查時有一些嚴謹看法，縣府主其事者應就重啟案的規劃設計變更內容、工期與預算、操作技術內涵、歲修停爐應變計畫、監控與管理計畫、每年運轉、維修及財務計畫、健康與環境風險評估等層面，召開公聽會，以避免焚化廠的運轉陷於盲點危機或成為沉重財務負擔。

第二，對於完工後的單元測試、功能測試、試運轉、燃燒效率、能資轉化效率、空氣污染監測，底渣飛灰毒性物質與重金屬（TCLP）檢測、底渣飛灰去化處理方案等，縣府應備有具體執行計畫。

第三，垃圾焚化廠其實就像一座火力發電廠（燃燒的是熱值僅有煤燃料三分之一的垃圾），因此其操作運轉必須要有精準的物質能量及成本分析，才能達到有生質能轉化的產出效益。台東縣境的垃圾量、熱值、三成分（可燃分、水分、灰分）分析及碳氫氧氮硫氯六元素分析數據是否正確（有代表性），攸關焚化廠的機電設施與爐體運轉壽齡至鉅（若熱值不足或過高對爐體不利、硫氯含量大將產生腐蝕性氣體對機電設施及防污設備不利）；日後若經常故障停爐維修更換，不但會嚴重影響垃圾處理量能，還會衍生毒性物質與空氣污染問題，不可不慎。

台東縣垃圾掩埋場陸續達飽和狀態，部分垃圾已以互惠機制轉運到高雄仁武垃圾焚化廠處理，但近年不定時發生暫停代燒問題，加上觀光旺季垃圾爆量，垃圾危機更為擴大。

近兩年政府拚口罩、發展再生能源、鳳梨等「國家隊」，隨著後疫情時代來臨、社經環境變遷，除了應正視台東地區的垃圾爆場問題，各地多年垃圾問題也瀕臨爆發，無論是垃圾轉運、或重啟焚化爐修繕預算案補助、及營運年限延長等問題，這些都亟需我們的政府垃圾國家隊出面居中協調、協助與補助地方政府，以及提出專業性具體解方與配套措施。

（作者為台灣省環境工程技師公會前理事長）