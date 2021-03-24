台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會在3月20日公布的「拜登新局與台海安全」民意調查結果，針對「中國大陸6年內可能攻台」的題目，有63.3%的民眾認為大陸不會在未來的6年內發動武力攻台。顯然，美國印太司令部司令戴維森向國會報告說中共解放軍6年內會攻台的說法，並不讓台灣人民所相信。那麼為何台灣人民不相信中共短期內不會攻台呢？這恐怕跟中國人對戰爭「正義性」的認定有關。

混亂的正義價值觀

西方在上古時代聖奧古斯丁（Saint Augustin）指出戰爭的原則：戰爭必須能夠保障和平與安定的秩序，只有正當防衛的戰爭才是具有「正義性」的戰爭，主動攻擊他人是不正義的。這是個放諸四海皆準的原則。

後來歷經中世紀的混亂，特別是十字軍戰爭期間儘管教會明定對付異教徒的戰爭是正義的、教徒之間的戰爭是不正義的，但是在世俗王室與教會之間矛盾不斷，特別是當民族國家興起之後的戰爭全部都是教徒的戰爭，教會失去對於正義的指導地位。在一戰前夕，歐洲各國甚至於期盼戰爭的到來，只有戰爭才能解決紛爭，直到二戰結束之後為止。

二戰後國際秩序是建立在聯合國基礎之上的「美國和平」（Pax Americana），但是聯合國安理會同意的戰爭只有兩場：1950年的韓戰、以及1990年第一次的波灣戰爭，換句話說，其它的戰爭都是不正義的；索馬利亞戰爭得到聯合國授權，但卻以戰敗收場。二戰後的70年共發生248場戰爭，其中201場戰爭由美國所發動，可見正義早已失去應有的地位。

前教宗本篤16世即位之前就公開批評小布希總統和伊拉克戰爭，他認為這是不正義的戰爭；他同時認為，指責穆斯林為恐怖分子也是錯誤的，而且他也反對911之後的反恐戰爭變成另一場十字軍東征的說法。

我們綜合戰爭正義性的原則：第一，戰爭必須由合法政府所發起。第二，戰爭理由必須有善意。第三，戰爭目的正當性。第四，戰爭手段正當性（不使用大規模毀滅性武器）。第五，不傷害平民原則。第六，戰爭勝利的可能性。

然而，當今沒有國際法可以制約美國，例如美國搞自由航行，但是它卻又不加入《國際海洋法公約》，它想做什麼它說了算。法國學者阿宏（Raymond Aron）說過：「戰爭超越法律」，非常能夠形容美國的形象，美國可說是全世界最大的不確定因素。

在這團正義的迷霧之中，想要看清楚事情的本質不容易，得從政治目的來看。例如阿爾及利亞抵抗法國或是印度不抵抗運動都是爭取獨立，獨立戰爭可以算是正義的。

總的來講，美國所發動的戰爭目標都是為了美國利益。冷戰時期的美國利益主要是為了遏制蘇聯，出名的戰爭例如韓戰、黎巴嫩戰爭、越戰、入侵格瑞納達、空襲利比亞、巴拿馬戰爭等。冷戰後更毫不掩飾為了國家利益而戰，例如第一次波灣戰爭、索馬利亞戰爭、科索沃戰爭、阿富汗戰爭、第二次波灣戰爭、利比亞戰爭等。

若細看美國國家利益的背景因素，許多戰爭都是在中東產油區附近，而當時美國發行美元需要石油作為擔保，否則美元體系就會崩潰。有資本主義支撐的戰爭，能夠有多少正義性實在不敢苟同。如果美國可以為國家利益而戰，那麼中國為什麼不能為國家利益而戰？

中國特色的「義戰」

夏商周三代沒有太多文字流傳下來，有的只是損毀的圖畫、甲骨文、金文，我們不太清楚這1500年發生了什麼事情。

春秋時代出現了戰爭的正義性，也就是「義戰」。《孟子·盡心下》:「春秋無義戰。彼善於此，則有之矣。」孟子的意思是說，春秋時期沒有正義的戰爭，但是戰爭的一方比另一方更具正義的情況還是有的。意思是為了維護周天子而發動的戰爭才叫做「義戰」，其他的戰爭都是不正義的。

孔子《論語·季氏》曰:「天下有道，則禮樂征伐自天子出；天下無道，則禮樂征伐自諸侯出。」這就能說明義戰的意義了。齊桓公尊王攘夷討伐楚國的戰爭，當然就是正義的。到了韓趙魏三家分晉，維護周天子的義戰轉變為禮樂崩潰為私利而戰。

大秦統一中國之後的義戰就很簡單：第一，王朝所發動的戰爭都是正義的，因為天下莫非王土，為維護王朝存在所進行的戰爭當然是正義的。第二，根據成王敗寇原則，能夠推翻現行王朝的戰爭是正義的，失敗的則為寇賊；若非如此，中國歷史就寫不下去了。

還有中國特有的「檄文」，就是古代用於曉諭、徵召、聲討等文書，特指聲討敵人或叛逆的文書。古代發佈檄文的目的，就是為了搶佔正義的制高點，強調他們所進行的戰爭是正義的。

中國最早的檄文是《湯誓》，以下還有《牧誓》、《費誓》、《管仲檄楚使》、《討王莽檄》、《隋文帝伐陳檄》、《為徐敬業討武曌檄》、《朱元璋奉天討元北伐檄文》等，中華民國甫建立之初中山先生親自發佈《中國革命軍大元帥檄》，連台灣人抗戰也發佈《台灣人民抗戰檄文》，最出名大概就是駱賓王寫的《為徐敬業討武曌檄》。

有的檄文是上討伐下、有的是下忤逆上、有的成功、有的失敗。無論如何，成王敗寇才是重點，這是中國歷史的現實，否則當年蔣介石就不必延續法統、爭取正義的制高點。

現代檄文

若以西方義戰觀點來看，台灣爭取獨立，無論名稱是台灣共和國還是中華民國，所進行的戰爭是正義的。若從中國觀點來看，台灣獨立就是叛逆，就像南宋末期與南明末期的小朝廷一樣，必須正義的征伐。獨立也好、征伐也行，大家都說自己是正義的，看起來一場正義之戰是免不了。

至於解放軍若進行「武統」，那就要看中共官方何時發佈類似檄文的《告台灣同胞書》，這篇文章將是一篇動武的檄文，不告而戰是不正義的，類似西洋的最後通牒（Ultimatum），或可稱為「哀的美敦書」。

歷史上中共共發表5篇《告台灣同胞書》，分別在1950年2月古寧頭戰役之後以台盟名義發佈、1958年10月八二三炮戰之後以國防部名義發佈的2篇、1979年1月以人大常委會名義發佈的《告台灣同胞書》、2020年10月人民日報刊發《告台灣情治部門書：站在歷史正確的一邊》。去年版的文書針對性極強，好像是針對情治人員、甚至於軍人發出某種信號。

1979年的《告台灣同胞書》最具開創性意義，它告別了武裝統一、開啟了和平統一的進程，它不像是檄文，反而有點像招安詔書。前三次的《告台灣同胞書》都晚於古寧頭戰役和八二三炮戰，可以說明當時中共解放大陸過於順利，沒想到在金門栽了跟頭，以至於忽略了文攻的重要性。如果1979年的《告台灣同胞書》是和平統一的開端，那麼未來放棄搞了40年的和統轉向武統，就必須有個說法，否則武統就是不正義的戰爭。

從這個角度來看，台灣人士相信中共如果發動攻台行動，必然會發出一份檄文，不會貿然的發動對台戰爭。而中共自己說得很清楚，只有台灣宣佈獨立才會進行攻台，台灣若不宣佈獨立，解放軍絕對不會無緣無故的攻台，這必然也是台灣人不相信美國人說「中共會在6年內攻台」的緣故，何況同一民調中，還有61.1%的台灣人民認為美國對台是別有用心，所以大部份的台灣人顯然不相信美國對戰爭正義性的定義。

結論

正義之戰同時融合了戰爭與政治，從十字軍戰爭到二戰到國共內戰都是如此，因此正義之戰往往非常血腥。對於中國大陸而言，統一是民族的使命，但若和平統一無望而進入武力統一，其規模必然是全面性的，所以中共必然要找出說服全中國人打台灣的「正義性」。

像美軍把戰爭小型化、微型化了，降低武力的殺傷性，武力使用變得非常可能、而且認為戰爭可以限制在極小的層面來打，所以戰爭的正義性就不足為外人說，這就是為什麼美國會相信中共很快的會在台海挑起戰爭，但台灣人認為不會的深層原因。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）