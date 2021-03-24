多少執政黨能交出扶貧、脫貧的成績

世界公認，與貧窮二字脫勾的國家，不是小國寡民（大多數百萬人口左右，極少超過千萬）就是資源豐富，或兩者兼具。或以高徵稅，力行社會福利，如北歐三國。但對十四億人口的超大型國家，是極為艱鉅的目標，難啃的骨頭。

中共政權原本就具有追求社會主義平等價值的本質，加上傳統中華政治文化，「不患寡而患不均」、「損有餘補不足」的儒家民本思想綜合體。台灣在蔣經國時代，也達標過，以民生均富為核心的施政理念。可惜台灣曾經的驕傲，已逐漸褪色了。

資本主義民主體制如何解決貧窮的問題？唯選票考量：1.扶貧政策是否會傷及支持階層？2.貧窮階層的選票是否當選的關鍵？3.針對貧窮階層，若能以物質、現金換得選票，何必訂策解決。因此，脫貧與否，既不是價值，也不是責任，當然更不一定要有政策，當選與否，才是考量的重點。

責任承擔vs.選票考量

社會主義，加上中華傳統政治文化，成為治理理念，雖沒有選票壓力，卻視之為對人民、對國家、對社會的責任，列為必達成的使命。有計畫、有步驟、有考核地推動。可預期，大陸的扶貧成效，必大於西方社會，因此大膽預測，明末的流寇，不會出現在中國。

最初，我也認為扶貧政策，只是政治口號。深入理解，用心研究，有機會接觸基層訪談，深深體會「具中國政治文化特色」加上「社會主義平等本質」，落實精準扶貧的政策實踐，中共扶貧是認真的。

廟堂的領導者，不會刻意壓制頌揚成就的聲音，卻要適度地抑制亢奮的民粹。近日代表中共的人民日報，就嚴肅地警告「跪求體」、「哭暈體」、「嚇尿體」何意？

網路社群媒體，有人會以「語不驚人死不休」的標題，吸引讀者，被稱為標題黨。常用「×國向中國跪求某某」、「中國一出手，嚇得××國尿褲啦」或「×國後悔了，哭暈了」等不一而足，已亢奮過頭到令人不舒服。卻也是網路同溫層，特有的情緒表達。

當中共當局，提醒警告言論過激者。在台灣，社群媒體、政論節目卻充斥著「崩潰論」、「鬥爭論」、「隱匿論」作為評析大陸的主要用語，民進黨當局卻樂於放任。

兩岸的執政者，誰更渾然忘我於民間亢奮的聲量；誰更自我滿足於民粹的讚頌，誰可能就是失敗者。水可載舟，豈能不慎覆舟之危乎！

春節除夕晚會，應是歌舞、小品、相聲、魔術等，充滿歡樂的綜藝節目。

令我震驚的是，從二○一九年起，在深圳衛視推出以演講（沒有看錯，就是演講）為主題的知識春晚居然獲得社會廣大的支持。人人買票（沒有看錯，就是花錢買票）進場聽演講過春晚，又透過直播、轉播，上億的觀眾，參與其間。

這項活動的成功，代表著二○二○年的中國大陸，已從硬體的產業，走向另一個層次，是另一個境界的國度。這是比核彈、導彈、航母更具意義的民間態度。標示著社會對知識、國情、世局能了然於心的渴望，是一個國家無窮的潛力。

台灣人能真心而謙虛地面對嗎？

諸位請細想一下：

一場三個半小時的純演講，沒有勁歌熱舞的演出，雖是事先錄製，除夕播出，但大家要買票，如看明星演唱會的場面一般，進場聽嚴肅的主題演講。這絕對是一個值得尊重的社會，至少是應嚴肅面對的社會。別說在台灣，西方也沒有多少人有信心，在耶誕前夕的平安夜，播出這樣的節目；大陸辦成了，這不也是另一種了解中國大陸的視野嗎？

以下本文是參考二○二○年羅振宇先生（活動的主辦人策劃人）集結六位專家一年來的專題研究，以「時間的朋友」為題，進行三個半小時的演講為綱為軸，吾人擷取部分資訊，以利台灣認識現在發展中的大陸；並參酌筆者的意見，綜合撰述而成。在此，特別向羅振宇先生致敬，更向演講現場的近萬聽眾致敬，亦向成千上億，同步觀看現場轉播的觀眾致敬。當然，更要感謝提供研究專書的六位專家。（待續）